Российское посольство в Литве оценило установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики как "гнусный поступок", оскорбляющий память солдат, погибших в 1944 году при освобождении этой территории от немецко-фашистских захватчиков.

"Обратили внимание на установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики. Одна из них появилась на мемориале, расположенном в городе Нямунеле Радвилишкис. Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы", — сказано в заявлении пресс-службы посольства РФ в Литве.

21 октября муниципалитет Биржайского района Литвы установил у памятников таблички с надписями: "Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".

Как пишет издание Lietuvos zinios, это было сделано по собственной инициативе муниципалитета. Далиус Микелионис, советник по наследию муниципалитета назвал это "вкладом в отражение исторической правды". "Однако мы не будем удивлены, если наши усилия будут оценены как произвол", — добавил он.





Российские дипломаты отметили, что на этом памятнике высечена следующая надпись на литовском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины". В посольстве РФ не увидели "какого-либо несоответствия исторической правде" и пообещали привлечь "юристов для правовой оценки данного факта, по-своему объясняющего историю".

"Указанное захоронение, что важно, является объектом культурного наследия Литвы", — отметили в посольстве, подчеркнув, что РФ "уделяет первостепенное внимание" содержанию советских воинских захоронений, в том числе за рубежом. "В частности, данный мемориал был отреставрирован на российские средства в 2006—2007 годах", — отметили в посольстве.

Между правительствами России и Литвы продолжается работа над соглашением о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, добавили в посольстве.

Ранее посол РФ в Литве Александр Удальцов обвинил литовские власти в том, что они принимают российскую оппозицию, давая "противникам Кремля" возможность устраивать на ее территории "слеты", и поставил Литве диагноз "глубинная русофобия".