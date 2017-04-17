Отвечая на вопрос "Планируете ли вы заниматься или занимались когда-либо террористической деятельностью, шпионажем, саботажем или геноцидом?", 62-летний мужчина поставил галочку в графе "да".

В результате ребенку было отказано в визе. Более того, мальчика забрали из его дома в Пойнтоне, графство Чешир, в американское посольство на площади Гросвенор, Лондон, где его допросили официальные лица. Поездка туда и обратно заняла около 10 часов - дольше, чем девять с половиной часов полета из британского Манчестера в Орландо, отмечает издание.

В посольстве Харви вел себя хорошо, не плакал. Дедушка малыша рассказал, что хотел нарядить внука в оранжевый комбинезон (как у заключенных в американских тюрьмах), чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, но не стал этого делать, дабы не спровоцировать новые проблемы. "Похоже, у них вообще нет чувства юмора", - пояснил он. Мужчина также пошутил, что единственное "правонарушение", которое успел совершить его внук, - это саботаж подгузников.

Ошибка мужчины дорого обошлась всей семье. Из-за отказа в визе родители мальчика не смогли вылететь запланированным рейсом. Им пришлось покупать новые билеты, которые стоили в сумме три тысячи фунтов стерлингов (почти 3,6 тысячи долларов).