Хейли, дочь иммигрантов из Индии, стала первым в истории Южной Каролины женщиной-губернатором. Она не имеет дипломатического опыта и высшее образование получила в финансовой сфере. До того как попасть на госслужбу, Хейли занималась семейным бизнесом.

На слушаниях в сенате в качестве кандидата на пост представителя в ООН Хейли заявила, что новая администрация после вступления в свои полномочия намерена составить план политики в отношении России, в том числе по вопросу отмены или продления санкций. При этом она подчеркнула, что отношения с Москвой необходимо выстраивать с особой осторожностью, отмечает РИА "Новости".

Хейли поддерживает позицию предыдущей администрации по Украине и Крыму. Она также не согласна с действиями России в сирийском Алеппо. При этом Хейли отметила, что США и Россия должны сообща бороться с мировым терроризмом, помогая друг другу.

Саманта Пауэр, бывший представитель США при ООН, приняла участие в последнем заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций неделю назад. В своей прощальной речи она отметила важность дипломатии и санкций, поблагодарила коллег за самоотверженную работу и призвала их "крутить педали", чтобы воплотить в жизнь принципы, заложенные в Уставе ООН, передает ТАСС.