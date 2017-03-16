Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли считает, что Вашингтону не следует доверять России. "Воспринимайте это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — заявила дипломат в интервью телеканалу NBC News.

Отмечается, что Хейли высказала точку зрения, отличающуюся от позиции президента США Дональда Трампа, который не исключал налаживания дружественных отношений с Москвой.

В начале марта Хейли в интервью Al Jazeera заявила, что США готовы к совместной работе с Россией, но не боятся бросать ей вызов и критиковать за действия, которые считают неправильными. "Мы критиковали позицию России по Крыму и Украине, за действия, которые она предприняла там", — напомнила она.

По словам американского дипломата, США "были очень разочарованы" тем, что Россия 28 февраля наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривала введение санкций в отношении Дамаска за приписываемые ему химические атаки, передает ТАСС.

Как напомнила постпред США при ООН, ответственность за эти инциденты на сирийские власти возложила специальная комиссия, создание которой поддержали все члены Совета Безопасности, включая Россию.