Вашингтон обеспокоен сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне из-за их сексуальной ориентации, заявила постоянный представитель США Никки Хейли.

Если сообщения правдивы, то эти нарушения прав человека нельзя игнорировать, подчеркнула она. "Чеченские власти должны немедленно провести расследование в связи с этими обвинениями, привлечь всех виновных к ответственности и принять меры для предотвращения злоупотреблений в будущем", — подчеркнула Хейли.

"Мы выступаем против всех форм дискриминации людей, в том числе по признаку сексуальной ориентации", — указала она, добавив, что эти нарушения могут привести к дестабилизации ситуации и конфликтам.

Ранее похищения и пытки геев в Чечне осудили сенаторы США. ОБСЕ призвала Россию защитить гомосексуалов в Чечне. По данным "Новой газеты", власти республики задержали около ста мужчин по подозрению в гомосексуальности и подвергли их пыткам. По меньшей мере три человека были убиты, сообщило издание.