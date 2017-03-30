"Наш приоритет больше не заключается в том, чтобы сидеть и концентрироваться на смещении Асада. Теперь наш приоритет — по-настоящему посмотреть, как нам сделать все, что нужно, с кем нужно работать, чтобы действительно изменить что-то для народа Сирии", — сказала она.

Она также подчеркнула, что считает ненужным уделять уходу Асада такое внимание, какое уделяла предыдущая администрация США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможности возобновить сотрудничество России и США по Сирии.