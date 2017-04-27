"Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим, Россия продолжает позволять им не допускать гуманитарную помощь", — сказала она.

Перед тем как сделать данное заявление, Хейли обратила внимание на то, что многие призывают к оказанию давления на сирийское руководство, подчеркнув, что не считает это необходимым.

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заметил, что "заявление Хейли подтверждает, к сожалению, либо неадекватность в восприятии американской дипломатией и военными реальной ситуации в Сирии, либо продолжающуюся практику чистой воды цинизма, когда все несогласные с попытками США определять судьбы стран и народов в ближневосточном регионе заведомо представляются как угроза миру и безопасности.

Косачев также отметил, что руководство США вместе с союзниками несет "прямую ответственность" за продолжающийся конфликт в Сирии.