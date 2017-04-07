Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты готовы к новым действиям в отношении властей Сирии, но выразила надежду, что это не понадобится, передает Reuters.

"Мы готовы сделать больше, но мы надеемся, что это не будет нужно", — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по удару США в Сирии.

Она отметила, что удар США по авиабазе Шайрат в Хомсе был "полностью оправдан" и это был очень сдержанный шаг в ответ на проведение химической атаки.

Хейли подчеркнула, что США "не будут стоят в стороне", когда страна использует химическое оружие, а предотвращение распространения химоружия является "жизненно важным для национальной безопасности" США.

Ранее постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что удар США по авиабазе властей Сирии был пропорциональным ответом на проведение химической атаки в Идлибе.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По последним данным, погибли семь сирийских военных, территория авиабазы получила серьезные повреждения.