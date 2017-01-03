Польская прокуратура обвинила тунисца в убийстве молодого человека в городе Элк на северо-востоке страны. Убийство спровоцировало направленные против иммигрантов беспорядки, в которых участвовали десятки местных жителей.

По утверждению следствия, 26-летний тунисский повар убил в минувшую субботу возле закусочной "Prince Kebab" 21-летнего поляка Даниэля Р.

Конфликт между тунисцем и двумя поляками, одним из которых был Даниэль, произошел из-за того, что молодые люди украли из закусочной две бутылки с напитками. По сообщениям польских СМИ, тунисец уже признался, что погнался за поляками с ножом.

Утром 1 января разгневанные местные жители разбили несколько окон закусочной "Prince Kebab" и бросили внутрь фейерверк. Как передает агентство Ассошиэйтед пресс, митингующие выкрикивали антиммигрантские лозунги.

Некоторые участники беспорядков бросали бутылки и камни в полицейских. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Полиция задержала 28 демонстрантов.