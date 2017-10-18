Как напомнил Познер в ходе интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на видеохостинге YouTube, после освобождения Ходорковский заявил, что "больше политикой не занимается". "И через некоторое время я позвонил Пескову и спросил, что хотел бы пригласить Ходорковского: "Я понимаю, что этот вопрос будет обсуждаться на самом верху, что вы думаете по этому поводу?". И было сказано: "А почему бы и нет?" — рассказал телеведущий.

Однако вскоре после этого Ходорковский "сделал политические заявления, как бы изменил свою точку зрения", пояснил Познер. "Ну и когда я перезвонил, мне сказали: "Ну, Владимир Владимирович… Человек сказал одно, потом сделал другое". И я сразу понял, что нет", — пояснил Познер. При этом он подчеркнул, что его отношения с Песковым носят исключительно неофициальный характер.

"Он мне не начальник. Он не может мне разрешить или не разрешить. Он может дать мне совет, основанный на том, что он знает какие-то вещи. Я как раз пользуюсь этим", — добавил Познер, комментируя просьбу Дудя описать его отношения с пресс-секретарем главы государства.

При этом Познер признал, что хотел бы позвать в свою программу на Первом канале оппозиционера Алексея Навального, но не может этого сделать. "Я считаю, что публика имеет право знать, что этот человек говорит. Он ньюсмейкер, и он должен иметь этот доступ", — подчеркнул телеведущий, но отметил, что, по его мнению, спорить с Навальным неинтересно.

После появления интервью Познера журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание телеведущего о том, что, когда Ходорковский вышел на свободу, ведущий не позвал его на Первый канал именно из-за разговора с ним.

"Это абсолютно неформальные разговоры, и это не связано с тем, что кто-то у кого-то просил разрешения. Это, скорее, такой обмен мнениями. Мы много разных вопросов с Познером обсуждаем, но в абсолютно неформальном плане, это — не рабочее общение", — подчеркнул пресс-секретарь президента (цитата по "Интерфаксу").