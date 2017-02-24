Тема роста преступности в Швеции, связанного с ростом числа мигрантов, привлекла всеобщее внимание благодаря недавним высказываниям президента США Дональда Трампа.

Сторонники этой теории утверждают, в частности: Швеция за последние годы приняла беспрецедентное количество беженцев. Среди них — множество молодых мужчин. После этого в стране, и в особенности в южном городе Мальме, наблюдался резкий рост числа преступлений на сексуальной почве.

"Пропорционально Швеция приняла больше молодых мужчин-мигрантов, нежели любая другая страна в Европе. В Швеции наблюдался невиданный рост числа преступлений на сексуальной почве. Положение дел ухудшилось до такой степени, что Мальме превратился в европейскую столицу изнасилований", — заявил на днях депутат Европарламента и бывший лидер ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, обсуждая в эфире радиостанции LBC недавние ремарки президента Трампа по поводу терроризма в Швеции.

Попробуем ответить на следующие вопросы:

действительно ли в Швеции в последнее время наблюдался резкий рост числа преступлений на сексуальной почве,

и увеличилось ли количество изнасилований в Мальме после невиданного наплыва беженцев?

На самом деле в Мальме, наравне с другими крупными городами в Швеции, — один из самых высоких в ЕС уровней числа зарегистрированных полицией изнасилований пропорционально количеству жителей. Однако это объясняется главным образом строгостью шведских законов и особенностями процедуры регистрации преступлений на сексуальной почве.

При этом нельзя сказать, что число зарегистрированных полицией изнасилований за последние годы в Мальме существенно выросло. Напротив, в сравнении с пиком 2010 года, еще до наплыва мигрантов, оно даже снизилось. Нет возможности провести связь между преступлениями и определенными этническими группами, поскольку подобная статистика в Швеции не публикуется.

Что касается роста числа беженцев в стране, то в этой части утверждения действительно соответствуют истине. По данным агентства Евростат, в 2015 году в Швеции было подано свыше 162 тысяч ходатайств о предоставлении убежища. На каждые 100 тысяч населения приходится, таким образом, 1667 мигрантов, желающих получить убежище — среди стран ЕС это наиболее высокое соотношение прибывших к местным жителям.

Большинство тех, кто в 2015 году ходатайствовал об убежище в Швеции, — или 114 470 человек — мужчины; 45 790 из них — в возрасте от 18 до 34 лет.

Стало ли больше преступлений на сексуальной почве?

"Преступления на сексуальной почве" — понятие очень широкое. В Швеции оно относится ко всем преступлениям, так или иначе связанным с сексом. Изнасилование — одно из них. Однако к преступлениям на сексуальной почве также относятся и оплата сексуальных услуг, и сексуальное домогательство, и непристойное обнажение в общественных местах, и развратные действия в отношении несовершеннолетних, и торговля людьми.

В 2015 году, когда наблюдался наибольший наплыв беженцев, число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве в Швеции снизилось по сравнению с показателями предыдущего года на 11%, число изнасилований — на 12%: в полицию было заявлено о 18100 преступлений на сексуальной почве, 5920 из них были классифицированы как изнасилование.

В 2014 году, напротив, в стране наблюдался рост количества преступлений на сексуальной почве. Как поясняет шведский Национальный совет по предупреждению преступности (Brå), этот рост был связан с ужесточением законодательства годом ранее.

Подобное наблюдалось и в 2006 году, после того как в апреле 2005 года вступили в силу новые законы, регламентирующие наказания за преступления на сексуальной почве. С тех пор каждый эпизод сексуального насилия в Швеции регистрируется отдельно.

Как на самом деле обстоят дела в Мальме

По словам представителя Brå Сюзанны Лекенгорд, это означает, что если кто-то за последний год ежедневно приходил в полицию и сообщал о сексуальном насилии со стороны партнера или мужа, полиция была обязана регистрировать каждое обращение этого человека.

Во многих других странах полиция зарегистрировала бы подобные инциденты лишь единожды: одна и та же жертва, один и тот же тип преступления, одна учетная запись. Кроме того, оплата секс-услуг в Швеции с некоторых пор также считается преступлением, регистрируется и учитывается статистикой.

Власти Швеции не обнародуют данные об этнической принадлежности и национальности человека, совершившего любое преступление, в том числе и на сексуальной почве. Однако, по данным Brå, с тех пор, как в страну прибыло большое количество беженцев, в коммуне Мальме существенного роста числа зарегистрированных случаев изнасилования пропорционально численности населения зафиксировано не было.

Самое большое число обращений в полицию в связи с изнасилованиями пришлось на 2008, 2010 и 2011 годы — цифры тогда были выше, нежели в 2015 и 2016 годах, когда наблюдался наплыв мигрантов. Более того, статистика по зарегистрированным случаям изнасилований в коммуне Мальме не выше, чем в других крупных городах Швеции — Стокгольме или Гетеборге.

Если сравнивать в международном масштабе

Сравнить международную статистику по числу преступлений на сексуальной почве и изнасилований крайне трудно. Правила полицейского делопроизводства и юридические определения в разных странах мира настолько разнятся, что их сравнение представляется занятием довольно бессмысленным.

В 2012 году ООН обнародовала сравнительные данные по числу изнасилований в различных странах: Швеция вышла на первое место в Европе и второе в мире. Тот доклад ООН, однако, не включал в себя данные по 63 странам, вообще не представшим никакой статистики. Речь идет, к примеру, о Южной Африке, которая в предыдущих докладах по числу изнасилований занимала первые строчки.

Согласно недавней статистике Евростата, обобщающей данные по 28 странам ЕС по числу преступлений на сексуальной почве, Швеция вновь оказалась в лидерах. При этом агентство предупреждает, что проводить сравнения между странами на основании этих данных не следует — из-за различий в законодательстве, системе уголовного правосудия, порядке регистрации преступлений, показателях отчетности, эффективности работы органов юстиции и правопорядка и типах правонарушений, подпадающих под определенные категории.

Следует учитывать, что в последние два десятилетия в шведском обществе шли активные дебаты, призванные повысить информированность населения и убедить женщин непременно обращаться в полицию в случае нападений и домогательств. Неудивительно, что число обращений в полицию в связи с преступлениями на сексуальной почве в Швеции оказалось выше, нежели в других странах Европы.