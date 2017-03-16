"Для многих в России Крым — это святыня. Он очень, очень важен для многих. Это имеет эмоциональные, религиозные и стратегические причины. В частности, в Крыму размещен Черноморский флот, и еще мой прадед воевал там в Крымскую войну. Эту землю защищали кровью. И на Западе об этом охотно забывают", — заявил представитель династии Романовых по поводу присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Америка, к примеру, может делать в мире все, что захочет, и ей совершенно неважно, что скажут по этому поводу. Поэтому, когда США говорят о нарушении международных прав, это лицемерие. Их собственные прегрешения настолько огромны, что по сравнению с ними обсуждать Крым смешно", — продолжил Юрьевский.

По его словам, после "путча на Украине в 2014 году никто не знал, что затеяло новое украинское руководство, и России пришлось идти на решительные действия для того, чтобы предотвратить еще большее количество жертв". "И Путин сделал это быстро и элегантно", — уверен Юрьевский.

Правнук русского царя также выступил против антироссийских санкций: "Санкции сами по себе — бред. Они ничего не дают и наносят серьезный экономический вред обеим сторонам… Кто знает Россию, тому понятно, что здесь санкции оказываются контрпродуктивными. Кому они вредят? Уж точно не миллиардерам, у которых компании разбросаны по всему свету. Они бьют по мелким и средним компаниям, которых нет в санкционном списке".

"Решение (конфликта) надо было искать дипломатическим путем и на политическом уровне. К примеру, смена власти могла бы произойти политически корректно — в том числе путем новых выборов. Но вместо этого западные страны поддержали путчистов в Киеве", — отметил Юрьевский в интервью газете Tagesanzeiger.