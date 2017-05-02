Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила правительство в Дамаске в систематическом и широком применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения.

Новые данные свидетельствуют о том, что сирийская армия за последние месяцы не менее четырех раз применяла химоружие — в декабре 2016, в марте 2017 и 4 апреля в Хан-Шейхуне, где жертвами газовой атаки стали как минимум 92 человека, говорится в докладе HRW, обнародованном 2 мая.

В документе отмечается, что фотографии и видеозаписи обломков снарядов, разорвавшихся в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о применении в этом городе авиабомб советского производства, разработанных специально для доставки зарина.

"Human Rights Watch исследовала десятки предоставленных местными жителями фотографий и видеозаписей воронки от первой бомбы. Местные жители полагают, что этот участок подвергся химическому воздействию, поскольку те, кто погиб, жили поблизости, а люди, приблизившиеся к нему, в том числе, первые спасатели, имели сильнейшие симптомы химического воздействия.

На одной из первых фотографий воронки от взрыва, сделанной спасателями, видно вещество, напоминающее жидкость на асфальте. Это может свидетельствовать о применении бомбы с зарином, который имеет жидкую форму при комнатной температуре", — говорится в докладе HRW.

В документе также сообщается, что на фотографиях и видеозаписях воронки видны два обломка примененного химического снаряда: покореженный тонкий металлический обломок с зеленой краской и более мелкий металлический объект круглой формы.

"Зеленая окраска широко используется на боеприпасах фабричного производства для их идентификации как химических. К примеру, боеприпас KhAB-250 — одна из двух советских авиабомб, предназначенных специально для доставки зарина с боевого самолета, имеет две зеленые полосы. Что же касается объекта круглой формы, то он похож на крышку отверстия для ввода зарина в KhAB-250", — поясняется в докладе.

"Эти обломки, наряду с показаниями очевидцев и симптомами пострадавших, а также с заключением Франции, Турции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в ходе газовой атаки в Хан-Шейхуне, позволяют предположить, что сирийский самолет сбросил зариновую бомбу советского производства", — резюмируют авторы доклада HRW.