Правящая коалиция в Австрии представила законопроект, которым вводится запрет на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо.

С инициативой введения запрета на появление в судах, школах и других общественных местах в никабе и парандже выступили Социал-демократическая и Австрийская народная партии.

"Мы преданы идее открытого общества, которое предполагает открытый процесс общения. Полностью закрывающая лицо одежда препятствует этому, и поэтому должна быть запрещена", — говорится в пояснении к законопроекту.

Также рассматривается вариант ограничений на ношение хиджабов (мусульманский платок) и других религиозных символов сотрудниками государственных учреждений.

В Австрии ряд экспертов воспринимают эту законодательную инициативу правящей коалиции как попытку сдержать рост популярности ультраправой Партии свободы, которая выступает против увеличения числа мигрантов.

В правительстве журналистам пояснили, что запрет будет касаться в равной степени как горнолыжных курортов, так и столицы страны, Вены.

По некоторым оценкам, в Австрии паранджу и никаб носят около 150 женщин. Туристические компании опасаются, что запрет отпугнет от посещения Австрии жителей стран Персидского залива.

За последние несколько лет ряд европейских стран ввели ограничения на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды. Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах.

В том же году запрет на ношение скрывающих лицо женских мусульманских одеяний был введен в Бельгии, а в сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.

В декабре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в пользу запрета на ношение в стране паранджи и никаба. Ранее МВД федеральной земли Гессен запретило государственным служащим приходить на работу в парандже.