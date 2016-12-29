Задержанный накануне предполагаемый сообщник берлинского террориста Аниса Амри отпущен на свободу. Федеральная прокуратура Германии решила не выдавать ордер на его арест, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в четверг, 29 декабря. "В ходе следственных работ удалось установить, что временно задержанный не является сообщником Аниса Амри", — добавила она.

По словам представительницы прокуратуры, 40-летний гражданин Туниса, проживающий в Берлине, был задержан в связи с тем, что в телефоне Амри был обнаружен его номер. Следствие продолжает розыск лиц, причастных к теракту, в результате которого погибли 12 человек и более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Следственная группа также подтвердила подлинность пропагандистской видеозаписи, на которой Анис Амри присягает на верность "Исламскому государству" и главарю группировки Абу Бакру аль-Багдади. Трехминутный ролик был распространен в интернете 23 декабря, через четыре дня после теракта. Правоохранительные органы предполагают, что он мог быть записан в Германии. Амри был убит в Милане 23 декабря в ходе перестрелки с полицейскими.