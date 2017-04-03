Известно, что подозреваемый вошел в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва на станции "Технологический институт". Журналисты РЕН ТВ отмечают, что мужчина зашел в метро на станции "Сенная площадь", оставил в вагоне метро рюкзак и вышел.

Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие, отмечает телеканал.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", — рассказал собеседник "Интерфакса". По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

Издание "Фонтанка" публикует фото человека, которого уголовный розыск Петербурга ищет в связи со взрывом в метро Петербурга.

Как сообщалось, днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалось самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, погибли 10 человек, свыше 40 получили ранения. На станции "Площадь Восстания" было найдено взрывное устройство, которое не сработало.

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв объявили терактом. Как заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, несмотря на существующие системы охраны и безопасности, преступникам удалось пронести взрывное устройство в метрополитен из-за "достаточно большого пассажиропотока".