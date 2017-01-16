Ограждение, которое планируется возвести на границе Литвы с Россией, необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность, пояснил литовский премьер Саулюс Сквернялис. Об этом сообщает ru.DELFI.lt со ссылкой на BNS.

"В нашей программе четко указано: чтобы к 2020 году граница с Беларусью и Калининградской областью (РФ) охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, и если говорить о нелегальной миграции, то эти вопросы тоже были бы решены", — сказал Сквернялис в понедельник. По его словам, эти средства необходимы и для того, чтобы гарантировать контроль восточной границы Евросоюза.

В госбюджете Литвы этого года заложено 3,6 млн. евро на возведение ограждения, сообщила газета Lietuvos zinios. "Рядом с ограждением будет смонтирована и современная система наблюдения за границей, средства на нее будем искать в следующем году", — сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, это будет не китайская стена, а просто укрепленная ограда, которая позволит обеспечить, чтобы контрабандисты не могли нелегально попадать в страну. Ограждение будет возведено на участке границы протяженностью примерно 135 километров от окрестностей Виштитиса (Выштынца), где пересекаются государственные границы трех стран — Польши, Литвы и России, до Немана. До этого времени на суше госграница была помечена только специальными знаками и контрольно-следовой полосой шириной 13 метров.