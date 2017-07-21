Премьер-министр планирует отправиться в отпуск с 24 июля до 6 августа. Два дня, 25 и 27 июля, когда будут проходить заседания правительства и Сейма по налоговой реформе, Кучинскис будет работать.

Рейзниеце-Озола будет исполнять обязанности премьер 24 июля, а с 26 июля до 6 августа и.о. премьер-министра будет Бергманис.

Ранее, отправляясь в отпуск или командировки, Кучинскис обычно назначал исполняющим обязанности премьера министра земледелия Яниса Дуклавса (СЗК). Однако его выбор стали остро критиковать в социальных сетях после того, как были опубликованы "разговоры олигархов", в которых участвовал и Янис Дуклавс.