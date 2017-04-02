Премьер-министр Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах, передает Reuters.
По предварительным данным, Вучич набрал 58% голосов.
Второе место занял кандидат от оппозиции Саша Янкович с 14% голосов.
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