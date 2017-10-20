В обзоре британских газет: Четыре звезды за "Смерть Сталина"; Украинский вопрос через призму Октябрьской революции; Английским фанатам нечего бояться в России, кроме расизма.

"Смерть Сталина" трансформирует мрачную эпоху в изящную комедию

На этой неделе в британских кинотеатрах начинается показ сатирического фильма Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", в котором снялись такие известные актеры, как Джеффри Тэмбор, Стив Бушеми, Ольга Куриленко, Майкл Пейлин и другие. Многие британские издания высоко оценили достоинства этой картины.

"Кончина лидера страны всегда является благодатным полем для драматических постановок. От шекспировского "Юлия Цезаря" и "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" Оливера Стоуна до спорной картины "Бункер" Оливера Хиршбигеля о последних днях Гитлера — внезапный уход важной политической фигуры, неважно был ли он душкой или тираном, открывает богатый творческий материал для рассказчиков. В чем настоящая суть демократии? Что такое тирания? Когда человек вынужден убить короля? Как он это сделает? И что это значит для системы, начинающейся с кровопролития?" — задается вопросами Times в своей рецензии на кинокартину.

"Смерть Сталина" заигрывает с каждым из этих вопросов, не становясь при этом занудной или чрезмерно тяжеловесной. Ей каким-то чудом удается трансформировать мрачный, сложный исторический период, когда в марте 1953 года умер Иосиф Сталин, в броскую, яркую, изящную комедию, пишет газета.

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Режиссер фильма Армандо Яннуччи снял фильм по одноименному комиксу, который лишь в самых общих чертах основывается на исторических фактах тех событий, которые, как известно, были пропущены через жернова паранойи советского времени. В создании фильма принимали участие четыре сценариста, которые свели все интриги и махинации к простой фабуле: Сталин, которого играет Эдриан Маклафлин, умирает, и все вокруг него просто сходят с ума.

"Если в этом фильме и есть недостаток, то это ощущение, что в нем слишком много веселья и он чересчур быстро готов пожертвовать неотложными требованиями повествования ради наслаждения несколькими удачными шутками. "Просто послушайте этих ребят!" — постоянно как бы напоминает лента. Послушайте, насколько они лицемерны. Они говорят одно, а имеют в виду другое — вы можете поверить?" — отмечает издание.

Кинокритик Daily Mail Брайан Вайнер также высоко оценил достоинства картины, поставив ей четыре звезды из пяти. "Во время первого просмотра меня не впечатлили некоторые диалоги, которые, казалось, изо всех сил пытались вытянуть смех, используя в качестве приманки вульгарность. Однако при втором просмотре я просто расслабился и получал удовольствие от изысканной игры актеров".

"Это нельзя назвать классикой. И, я думаю, я не буду его советовать русской жене моего брата, семья которой была отправлена в Гулаг, однако фильм заставляет Сталина и его банду выглядеть настолько абсурдно, насколько они были отвратительны, а это уже неплохо", — резюмирует автор.

Чему может поучиться Владимир Путин у Владимира Ленина?

Украинский историк Сергей Плохий рассуждает на страницах Guardian, что России необходимо свыкнуться с мыслью, что Украина является независимым государством с собственной политикой, и пример можно брать с Владимира Ленина.

По мере того как приближается вековой юбилей революции, российское правительство не знает, что предпринять. Череда цветных революций в соседних странах заставила Москву опасаться революции в собственной стране. По мере того как юные последователи Алексея Навального выходят протестовать на улицы Москвы и других городов, российские власти вряд ли настроены праздновать грядущий юбилей, полагает автор.

Украинцы избавились от всех остававшихся статуй Ленина на волне Евромайдана 2014 года. Они сделали это потому, что видели в Ленине серьезную связь не только с временами СССР, но и с современной Россией, и хотели ее оборвать.

Но историческое наследие Ленина для Украины не столь однозначно. Ему удалось вернуть Украину под контроль Москвы после того, как та провозгласила независимость в 1918 году, но цена, которую он заплатил за это, нынешним российским властителям кажется чрезмерной, отмечает газета.

Ленин настаивал, что индустриальный Донбасс необходимо оставить на территории Украины. Также он полагал, что русские и украинцы — две разные нации, поэтому они заслуживают создания отдельных республик в составе СССР.

Владимир Путин же на протяжении всего российско-украинского конфликта повторяет, что россияне и украинцы — один и тот же народ. Национальная политика Ленина с этим несовместима.

Ленин, который стал основателем возглавляемой Путиным Российской Федерации, отвергается Кремлем, стремящимся расширить границы страны, пишет Плохий.

Хотя Россия и Украина находятся в состоянии необъявленной войны, их политические и интеллектуальные элиты сходятся во мнении о необходимости отказа от наследия коммунизма. Однако их мнения расходятся в том, как относиться к другим последствиям революции, особенно к распаду российской империи. Украинские ученые провели ряд конференций, чтобы отметить государственную независимость, обретенную, хоть и не надолго, в 1918 году в результате того распада. В русской революции они, в первую очередь, видят революцию народов, полагает автор.

Хотя правительство в Киеве не будет праздновать столетие Октябрьской революции, как ожидается, оно примет активное участие в торжествах, связанных со столетием провозглашения независимости Украины в январе.

Если украинцы придерживаются антиимперских настроений, то в России, наоборот, в моде имперское прошлое, будь то растущий культ Николая II или возведение монумента князю Владимиру. Популярность имперской тематики основывается на царистской идее большого государства, в котором русские, украинцы (называемые малороссами) и белорусы являются ответвлениями русского народа, отмечает историк.

Пока продолжается война в Донбассе, бывшая Киевская Русь разделяется все больше и больше. Инициированная Путиным попытка остановить движение Украины в сторону Европы послужила катализатором для мобилизации русского национализма как в стране, так и за рубежом, что в итоге привело к антироссийским настроениям в мире.

Национализм сейчас на подъеме по обеим сторонам российско-украинской границы, и Ленин наверняка переворачивается в своем мавзолее. В 1917 году он знал, что русские и украинцы — разные народы и единственным верным решением для успеха революции было признать это различие.

Ленин формально признал независимость Украины. Задача, которая стоит сейчас перед Путиным и российскими элитами заключается в признании настоящей независимости страны от бывшего имперского властелина. Прочный мир в регионе не настанет, пока этого не случится.

Российская полиция английским фанатам: на ЧМ будет безопасно

Россиянину, отбывавшему тюремный срок за нападение на английских болельщиков, запретили посещать игры Чемпионата мира по футболу, который в следующем году пройдет в России, пишет таблоид Daily Mirror.

29-летний Алексей Ерунов возглавлял группу российских хулиганов в "Марсельской битве" на Чемпионате Европы прошлого года. Тогда в результате драки едва не погибли два британских фаната. Он вместе с еще двумя болельщиками из России был приговорен к 30 месяцам во французской тюрьме, но был освобожден досрочно, сообщает газета.

Президент Владимир Путин твердо намерен бороться с угрозой насилия на грядущем ЧМ будущим летом. Он дал распоряжение силам правопорядка разобраться с местными нарушителями порядка на футбольных матчах, в число которых вошел и Ерунов, отмечает издание.

Бывший директор по работе с болельщиками ФК "Локомотив" стал одним из 109 человек, кому вход на стадионы во время мундиаля запрещен. Замначальника московской полиции Андрей Захаров сказал: "Британские болельщики могут приезжать в Россию. Здесь им ничего не угрожает. Безопасность будет на уровне. Бояться нечего".

Примерно 1200 английских фанатов, которым ранее было запрещено выезжать на международные матчи сборной за границу, могут отправиться на ЧМ в Россию, поскольку срок действия запрета истек, выяснил таблоид.

В то же время Daily Mirror предупреждает английских болельщиков, которые захотят жить поближе к месту размещения сборной Англии в Санкт-Петербурге, о возможных расистских нападениях со стороны российских футбольных хулиганов.

Издание напоминает, что фанаты петербургского "Зенита" обратились к владельцам клуба с просьбой не брать в клуб чернокожих игроков. Болельщики клуба не скрывают расистские настроения, надевая на себя капюшону Ку-Клукс-Клана и выбрасывая нацистские приветствия.

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение: "Люди азиатского или афрокарибского происхождения могут привлечь нежелательное внимание на публике", цитирует издание.