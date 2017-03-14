Первые полосы британских газет сегодня посвящены не только прошедшему обе палаты парламента "правительственному варианту закона о "брексите", но и ожидавшемуся объявлению Николы Стерджен о намерении провести повторный референдум о независимости Шотландии.

"Победителей на референдуме не будет," — дает категорическую оценку обозреватель Times Хьюго Рифкинд.

Выглядела в ходе своего заявления Стерджен, пишет Рифкинд, испуганно и это, добавляет он, вполне обоснованно. "Момент сейчас такой, когда политикам всех мастей приходится нередко даже помимо собственной воли скатываться вниз по логике своих собственных прежних заключений.

Хорошего выбора у Стерджен не осталось. Без референдума она станет слабаком, безоговорочно принявшим "жесткий брексит". Объявив референдум, она рискует проиграть главную игру своей жизни. Иными словами, она оказалась между молотом и наковальней".

Для противников отделения от Британии проблемы совершенно очевидные, считает автор статьи. На прошлом референдуме их стратегию можно было обозначить как "проект страх", сопровождающийся "бомбардировкой любовью". Кто же теперь будет осуществлять "бомбардировку любовью"? В 2014 году сторонникам отделения противостояли такие популярные фигуры, как Джоан Роулинг и Дэвид Боуи. Большинство противников отделения и сегодня стоят на этих же позициях, только теперь они еще и анти-"брексит". Им придется искать новую логику. Не всем хватит на это мужества.

Кто же теперь в их числе? Шотландских лейбористов осталась жалкая кучка. Среди правых консерваторов немало таких, для кого отношения внутри ЕС — не что иное, как отношения метрополии и колонии, и любое недовольство они воспринимают как бунт. От них пользы не будет, да и сами они вряд ли захотят ее оказать. На сей раз, в отличие от прошлого, немало людей в Англии готовы поддержать стремление Шотландии отделиться.

Что вовсе не означает автоматическую победу Стерджен и ее единомышленников. Подтекст ее заявления состоит в том, что второй референдум по Шотландии — на самом деле второй референдум по выходу из ЕС. Это неизбежно, так как единственным его обоснованием стал "брексит".

Нет, впрочем, никаких гарантий, что те, кто голосовал за Европу, также проголосуют и сейчас. В июне избиратели знали, что победа противников "брексита" сохранит Британию в ЕС, напоминает Рифкинд. В 2018 году такое голосование будет сродни скорее молитве. Нет никакой гарантии, что независимая Шотландия автоматически сохранит за собой место в Евросоюзе, и что ей не придется подавать заявку на вступление заново, и что в этом случае Испания (имея в виду аналогичную ситуацию в Каталонии) не воспользуется своим правом вето.

И даже если сохранение в составе ЕС Шотландии будет гарантировано, с финансовой точки зрения, проевропейский выбор будет далеко не столь очевиден, каким он выглядел в прошлом году, говорится далее в статье.

Шотландский экспорт в остальную Британию в четыре раза превышает экспорт в другие страны ЕС. "Проект страх" превратится в "проект Армагеддон": экономика независимости, хрупкая в составе ЕС, за его пределами может стать катастрофической.

"Больше всего, однако, — пишет Рифкинд, — я боюсь, что Союз будет убит из ложных побуждений. Для английских правых, сторонников "брексита", Шотландская национальная партия — не что иное, как местное воплощение того самого глобалистского либерального истеблишмента, которому в прошлом году они с таким удовольствием "дали под зад".

Но вряд ли они отдают себе отчет в том, с каким презрением они столкнутся и какой вред себе нанесут при попытке принести подобную аргументацию в Шотландию. Трудно представить себе шотландца, симпатизирующего Найджелу Фараджу в патриотическом котелке красно-бело-синей окраски британского флага".

Перспектива проведения повторного референдума о независимости до завершения процесса "брексита" представляется маловероятной. Стерджен может настаивать, но Мэй просто может сказать "нет". И что ее остановит? Единственный рычаг давления в ее руках состоит в том, что отказ повысит шансы сторонников отделения, что не будет иметь никакого смысла, если референдум не состоится. Но рано или поздно он состоится, и хорошего в этом ничего не будет.

"Для нашего поколения дискуссия на эту тему завершена", — с видимым облегчением сказал Дэвид Камерон на следующее утро после голосования в сентябре 2014 года, — говорится в заключение статьи Times. — После чего он ступил на новую скользкую дорожку и остановиться уже не смог. Теперь все мы беспомощно барахтаемся на дне пропасти, куда эта дорожка нас привела. Нам отсюда нескоро выбраться".

Угроза референдума может оказаться страшнее, чем некоторым кажется

Financial Times дает не менее категоричную собственную оценку тем же событиям: "брексит", по мнению издания, подтолкнул ЕС к краю пропасти. "Брексит" с самого начала нес в себе угрозу территориальной целостности Британии, напоминает газета. Сторонники выхода из Евросоюза называли подобного рода предостережения запугиванием. В понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен подтвердила реальность угрозы.

Переговоры по выходу страны из ЕС будут и без того предельно сложными. Параллельная борьба против шотландского референдума превратится для Терезы Мэй в подлинный кошмар. Необратимое решение, принятое без знания конечных условий "брексита", будет также противоречить интересам Шотландии. И все же Стерджен не без основания может утверждать, что с момента первого референдума в сентябре 2014 года обстоятельства радикально изменились. Требование второго референдума может быть ошибкой для Шотландии, и в результате она может оказаться слабее и беднее, но "брексит" на самом деле все изменил.

Изменилась и экономическая реальность — и не в пользу Шотландии, отмечает издание. Товарооборот ее торговли с остальной Британией вчетверо превышает ее торговлю с ЕС, а цены на нефть нынче ниже, чем в 2014 году. У Шотландии серьезный бюджетный дефицит, и она по-прежнему получает значительные субсидии из Лондона.

Мэй может утверждать, что шотландские националисты играют в политические игры. Но та крайне жесткая форма "брексита", которую, похоже, приняло правительство консерваторов, попросту поставила шотландцев перед ужасным выбором. Несмотря на то, что подавляющее большинство из них проголосовало за сохранение членства в ЕС, им придется его покинуть. Или же разорвать связи с остальной Британией.

Мэй может отказать в проведении конституционно обязательного референдума. Но она не сможет остановить рекомендательное голосование, отмечает FT.

Если победу в нем одержат сторонники отделения, то помешать приведению его в силу премьер-министр сможет лишь ценой кризиса демократической легитимности. В то же время и для шотландцев победа на таком референдуме несет в себе огромный риск. Сохранение членства в ЕС — с учетом позиции опасающейся такого же раскола Испании — для нее не гарантировано. Еще одной болезненной проблемой станет граница. Открытым остается и вопрос о политике в области сельского хозяйства и рыболовства, которые сейчас определяются регуляциями ЕС.

Страна Адама Смита будет, несомненно, выступать за открытую торговлю с Британией, полагает издание. У Лондона на этот счет может оказаться свое мнение, особенно если многие компании захотят переместиться на север, чтобы остаться в едином рынке ЕС. Открытым остается и самый болезненный на референдуме 2014 года вопрос: какой валютой будет пользоваться независимая Шотландия и как она собирается финансировать свою щедрую систему социального обеспечения.

"Исторический момент вдвойне опасен, так как в партии Терезы Мэй немало безответственных людей, говорящих "скатертью дорога", — предостерегает FT в заключение своей редакционной статьи. — Они мечтают укрепить свое положение в Вестминстере и прекратить поток субсидий на север. Раннее голосование может нарушить ход переговоров по "брекситу".

Отсрочка даст шотландцам возможность более взвешенного выбора. Она также вынудит правительство Терезы Мэй куда серьезнее задуматься о риске завершения переговоров без заключения соглашения. Это отнюдь не совершенное решение, и британцы совсем не заслужили того положения, в котором оказывается страна".

Daily Telegraph и Guardian сообщают, что Шотландия пока имеет мало шансов даже через референдум добиться желаемого членства в ЕС. Официальный Брюссель после заявления первого министра Шотландии напомнил, что порядок приема в члены ЕС не изменился и, как и твердят скептики, в случае отделения от Великобритании новому самостоятельному государству придется становиться в очередь. Для того, чтобы быть принятым, любому государству нужно получить поддержку всех стран-членов ЕС на голосовании.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что, в случае отделения Шотландии членство в НАТО сохранится "за оставшейся Британией", но возникнет серьезный вопрос, что делать с системой атомных подводных лодок, которые находятся на военной базе в северном британском регионе.

По мнению некоторых бывших высокопоставленных чиновников ЕС, в случае отделения и поддержки других стран Евросоюза Шотландия не вступит в него ранее 2022-2023 годов. А действующая верхушка не устает повторять, что никакие переговоры о членстве в ЕС даже не начнутся, пока Шотландия не получит официальный статус независимого государства.

Принц Чарльз все-таки возглавит Содружество Наций

В День Содружества Наций, который отмечался 13 марта, Times выяснила, что принц Чарльз почти наверняка станет следующим главой Содружества Наций. Высокопоставленные источники впервые подтвердили газете, что он почти наверняка заменит свою мать на этом посту, который она занимала последние 65 лет.

Хотя королева неразрывно связана с секретариатом Содружества, отмечает издание, в его правилах нигде не сказано, что его должен возглавлять британский монарх. Когда Елизавета Вторая умрет, чиновникам надо действовать быстро, чтобы добиться консенсуса между 52 государствами-членами.

Газета отмечает, что само расписание мероприятий прошедшего празднования Дня Содружества содержало некоторые признаки того, что принца готовят к новой работе. Королева открыла церемонию обратного отсчета времени до следующих Игр Содружества, но на вечерний прием вместо нее отправились принц Чарльз и герцогиня Корнуэльская.

Несмотря на то, что когда-то было совершенно не очевидно, что именно принц Уэльский возглавит Содружество, в последнее десятилетие были предприняты некоторые усилия, чтобы принц Чарльз выглядел естественным выбором, напоминает газета, и ради этого в 2013 году личный секретарь королевы сэр Кристофер Гейдт даже летал в Австралию, чтобы тогдашний премьер-министр Джулия Гиллард поддержала кандидатуру наследника британской короны. Несмотря на то, что даже республиканцы не видят альтернативы принцу, по мнению Times, его назначение будет скорее временным, чем постоянным решением.

С 1931 года, когда Содружество было образовано, и даже с 1949 года, когда оно было преобразовано и в него стали входить страны, где британская королева не является главой государства, и в мире, и в самом объединении много поменялось. Из 52 стран-членов только в 16 британский монарх продолжает быть главой государства.

"В такой ситуации для короля Британии продолжать автоматически, по наследству, возглавлять Содружество может быть по меньшей мере самонадеянно, а то и высокомерно", — отмечает издание.

Официальные лица надеются, что, когда придет время, никто не будет возражать против кандидатуры наследника британского престола. Но если все же это случится и новым главой Чарльз не станет, любой другой вариант — Содружество без главы или со сменяемым главой — будет означать потерю власти, престижа и целостности, гарантом и поборником которых является Елизавета Вторая, заключает газета.

"Газпром" и Еврокомиссия нашли компромисс без штрафов

Financial Times рассказывает, что "Газпром", наконец, достиг согласия по проекту антимонопольной сделки с ЕС. "Газпром" согласился с проектом компромисса с Брюсселем, что приблизило российского газового гиганта к разрешению длительного европейского антимонопольного дела без выплаты штрафа, пишет издание.

Еврокомиссия обвиняла "Газпром" в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующей позицией на рынках Центральной и Восточной Европы.

"Решение о продолжении урегулирования в этом юридически сложном и политически заряженном случае может расстроить страны Восточной Европы и Балтии, которые хотят от Брюсселя жесткой линии против "Газпрома", считает FT.

Но Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по конкуренции, заявила, что ищет "перспективное решение", чтобы сделать газовый рынок более конкурентоспособным, а не добиться штрафа за "прошлое поведение". "Мы считаем, что " Газпром" возьмет на себя обязательства, которые обеспечат свободный поток газа в Центральную и Восточную Европу по конкурентоспособным ценам", — сказала она.

Газета отмечает, что если "Газпром" избежит финансовых санкций, то это может усилить недовольство Евросоюзом со стороны Польши, отношения которой с Брюсселем ухудшились после переизбрания Дональда Туска на пост президента Совета на прошлой неделе, а также после решения комиссии ЕС позволить России увеличить пропускную способность по трубопроводу Опал. Но Маргрет Вестагер настаивает на том, что юридические и политические дела смешивать нельзя.

Однако PGNiG, польская государственная энергетическая компания, назвала решение "крайне недостаточным". Ранее компания угрожала привлечь Еврокомиссию к суду, если она не будет штрафовать "Газпром".

"Наша первоначальная оценка показывает, что обязательств недостаточно для устранения негативного влияния нарушения конкуренции на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе на польском рынке", — сказал Financial Times исполнительный директор PGNiG Петр Возняк.

Возняк также сообщил, что PGNiG представит подробную позицию, обеспечив минимальные требования, предъявляемые к "Газпрому" в течение семинедельного окна обратной связи, указанного комиссией.