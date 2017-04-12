Все без исключения британские газеты пишут о фиаско министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, не сумевшего убедить лидеров "Большой семерки" ввести против России новые санкции в связи с ее поддержкой режима Башара Асада в Сирии.

Фиаско британской дипломатии?

Times считает это большим конфузом для Джонсона, а один из высокопоставленных консерваторов назвал эту дипломатическую неудачу унизительной для Британии.

Казалось бы, кадры детей, отравленных газом в Идлибе, более чем красноречивы, и предложение главы МИД Британии вполне последовательно, но оно все же встретило мощный отпор крупных мировых лидеров.

Италия, Франция и Германия посчитали, что незачем загонять Владимира Путина в угол, и в заключительном коммюнике саммита G7 не было ни слова о предложениях британского министра. В результате в Москву улетел госсекретарь США Рекс Тиллерсон с намерением уговорить Путина отказаться от поддержки Асада. Однако та же Times помещает у себя статью под заголовком, который сразу ставит под сомнение вероятность успешной миссии американского госсекретаря — "Америка подставила режим — и сделает это еще раз, говорит Россия".

Та же Times напоминает, что чуть ранее Борис Джонсон подвергся шквалу критики за то, что в последний момент отказался от запланированного визита в Москву. Лидер либерально-демократической партии Британии Тим Фаррон назвал министра иностранных дел "пуделем Вашингтона", ссылаясь на слухи о том, что американцы велели Джонсону постоять в сторонке, пока свой визит в Москву не нанесет Тиллерсон. Покидая саммит, Джонсон заявил, что попробует убедить другие страны наказать военных преступников и убийц, пишет Times.

Необъяснимое упрямство

"Почему Путин держится за этого безумного диктатора?", — задается вопросом в своей колонке автор Daily Telegraph Кон Кофлин. С самого начала, как только Россия пустилась в свое военное приключение в Сирии, отношения Владимира Путина и сирийского диктатора Асада можно было охарактеризовать как брак по расчету. Никакой идеологической общности там нет.

Главный интерес Москвы для участия в этом затяжном конфликте заключается в том, чтобы сохранить свои авиабазы в Латакии и Тартусе, которые Россия считает своим важным стратегическим активом.

Только с этой точки зрения следует рассматривать желание Кремля сохранить Асада у власти. Никаких иных эмоций в этой истории у Москвы нет. Кремль даже пару раз намекал, что, возможно, и согласится на другую кандидатуру в качестве президента, более приемлемую для Запада, если только это не навредит российским интересам в регионе.

И тут напрашивается вопрос: почему Путин продолжает так самоотверженно защищать Асада, которого весь цивилизованный мир хочет видеть на скамье подсудимых за совершенные им военные преступления? Преданность Путина дамасскому мяснику тем более удивительна, что, судя по всему, режим Асада предпринял ту нечеловеческую химическую атаку в Идлибе, даже не озаботившись поставить Москву в известность, пишет автор DT.

Для большинства стран такая ситуация послужила бы хорошим поводом отринуть союзника, действия которого становятся невыносимыми. Но нет. Путин продолжает поддерживать сирийского диктатора, даже несмотря на то, что сам очень рискует стать совершенным изгоем.

Такое упрямство российского лидера объясняется тем, что на самом деле отношения между Москвой и Дамаском не так уж просты, и тянется это еще со времен холодной войны, когда заполучить на свою сторону Сирию было для Советского Союза большим счастьем, учитывая полное доминирование США на остальной территории Ближнего Востока.

В тот период Россия помогла сирийцам создать свой арсенал химического оружия. Именно поэтому, без всякого сомнения, Москва так хотела взять на себя лидирующую роль в процессе сокращения оружия массового поражения. Русские должны были еще в 2013 году проследить, чтобы Башар Асад избавился от своего химоружия в рамках соглашения с США, которые пообещали в таком случае отказаться от идеи воздушных бомбардировок.

Трагедия в Идлибе ясно показала, что кое-что из арсенала Асад все же утаил. Таким образом, власти Сирии уже дважды подставили своего российского друга и защитника. Учитывая масштаб предательства, Кремль имеет полное право повернуться спиной к Дамаску, перестать настаивать, чтобы Асад остался у руля. Без сомнения, госсекретарь Рекс Тиллерсон поднимет этот вопрос на переговорах в Москве.

Дональд Трамп тоже полагает, что появилась возможность попытаться убедить Владимира Путина в том, что его союзничество с Асадом больше не в его стратегических интересах. Однако пока поводов для такого оптимизма нет.

Наоборот, Путин мобилизовал свою пропагандистскую машину, которая неустанно опровергает причастность Башара Асада к массовому убийству в Идлибе. Однако тем самым президент России копает себе такую глубокую дипломатическую яму, которая никак не поможет в защите российских интересов.

Тиллерсон, конечно, предложит России компромисс: перестать удерживать Асада в президентском кресле, но получить серьезное право голоса в вопросах, касающихся будущего Сирии. Если Путин на это не пойдет и продолжит цепляться за своего безумного союзника, тогда надо будет признать, что с путинской Россией не о чем разговаривать.

Путин и Асад: что дальше?

Алексей Навальный, пишет Financial Times, вернулся ровно туда, откуда ушел. Российский оппозиционный политик, организовавший в марте массовый антиправительственный протест, попавший на 15 суток в тюрьму и уже отпущенный, надеется, что мартовская акция повысит его шансы на то, чтобы составить Владимиру Путину конкуренцию на следующих президентских выборах.

В самом Кремле к такой перспективе относятся по-разному. Многие считают, что Навальный не сможет расшевелить обычно апатичный электорат и бросить настоящий вызов Путину. "Опасность исходит не от Навального, она зреет внутри", — признался FT источник, хорошо знающий президента.

Амбиции Навального не смогут помешать Путину переизбраться, а вот чувство неуверенности в будущем среди крупных кремлевских фигур и их амбиции — смогут. Он по-прежнему остается главным арбитром в российской политике. Приблизив к себе элиты из разных сфер, от спецслужб до бизнеса, а также заручившись поддержкой людей разной политической направленности, от националистов до социал-демократов, он практически исключил вероятность конкуренции в этих кругах. Он по-прежнему невероятно популярен, его уже много лет поддерживают более 80% населения. Но в конце следующего президентского срока ему будет 71 год, а плана на дальнейшую преемственность у него нет.

"Сейчас все стабильно, поскольку мы все понимаем, что он будет претендовать еще на один срок и, конечно, победит. Но и одновременно нестабильно, потому что все завязано на него", — цитирует FT в прошлом высокопоставленное лицо с тесными связями в администрации. Тот же источник говорит, что либо преемник должен быть специально подготовлен, либо следует поступать методом Ельцина: опробовать своего преемника на посту премьер-министра, как Ельцин поступил с самим Путиным в 1999 году.

До недавнего времени, пишет газета, кандидатура Дмитрия Медведева была вполне реальной, по крайней мере, в премьерском кресле до 2018 года он бы досидел. Но после разоблачения Навального его позиции стали очень шаткими.

Премьер-министр отверг все обвинения в свой адрес, но негативное внимание, в центре которого он оказался, означает, что ему, по всей видимости, придется уйти, цитирует Financial Times Татьяну Становую, политического аналитика Центра политических технологий.

На место премьера прочат и Сергея Кириенко, главу администрации президента, назначенного год назад, и Максима Орешкина, нынешнего министра экономики.

А вот кто заменит Путина — большой вопрос. За последние два года он окружил себя десятками советников, членов кабинета, силовиков и региональных лидеров. И все они молоды, и все обязаны ему своей карьерой.

Однако даже самые прочные стены, и те дают трещины. Недавний конфликт президента Чечни Рамзана Кадырова и главы "Роснефти" Игоря Сечина показал, что не все гладко за кремлевской стеной. Конфликт возник в ходе переговоров о продаже кавказского отделения "Роснефти" региональному правительству и разросся до таких масштабов, что даже пришлось подумать, а нет ли чеченского следа во взрыве в Петербургском метро, унесшем жизни 14 человек, говорит источник, близкий к руководству "Роснефти".

Между тем Вячеслав Володин, бывший советник в Кремле, а с прошлого года спикер Думы, пытается настроить нижнюю палату парламента против Кремля, а также взять в свои руки больший контроль над составлением законопроектов. Володин — один из наиболее вероятных преемников Путина, считает FT.

Прокремлевские оппозиционные партии тоже пытаются отвоевать больше пространства. И тут начинается самое интересное. Партия коммунистов пообещала демонстративно 19 апреля покинуть ежегодное совещание у премьер-министра, в ходе которого тот зачитывает отчет о проделанной работе, если Медведев не даст объяснений по поводу обвинений в коррупции.

Так сильна фигура Навального или нет? Признают его серьезным игроком или нет? По оценкам Левада-центра, после мартовских протестов уровень признания его общественностью вырос на 8% и сейчас составляет 55%. После протестов в Москве 2012 года этот показатель составлял 35%. Среди тех, кто считает Навального политиком, 18% готовы проголосовать за него на выборах. Месяц назад таких было 8%.

Однако, по словам аналитика Татьяны Становой, до реальных политических перемен в стране еще далеко. По ее мнению, они станут по-настоящему возможны, когда в элитах произойдет еще больший раскол. А пока отбывший 15 суток ареста и отпущенный в понедельник на свободу Алексей Навальный говорит, что продолжит свои расследования.