Guardian публикует статью главы московского "Центра Карнеги" Дмитрия Тренина, под заголовком "Россия — дом, который построил Путин". По его словам, для народа России Путин выступает символом стабильности.

В 1999 году Путин был провозглашен первым президентом России Борисом Ельциным его преемником, но создал себе репутацию, укротив олигархов, закончив казавшуюся бесконечной войну в Чечне, сломав хребет коммунистической партии и маргинализовав либералов. Он воссоздал традиционную российскую систему иерархического правительства. Государство, которое было практически приватизировано богатыми и могущественными людьми, теперь может им отвечать, вернув к себе огромную власть.

Во многом Путин отвечал патерналистским ожиданиям большинства россиян, которые не особенно преуспели в посткоммунистический период. Он не только и в самом деле побеждал на выборах, которые при его правлении стали способом утверждать, а не заменять людей, уже находящихся у власти. Он также понял, как оставаться у власти в стране, которая отвергла обоих его предшественников — в свое время чрезвычайно популярных Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

В самом начале его правления перед ним стоял выбор — выступить на стороне элит, в том числе и интеллигенции, или же на стороне народа. Он выбрал второе. Путин понял, пишет Дмитрий Тренин, что для того, чтобы управлять Россией, он должен быть и в самом деле популярен среди масс, и для этого время от времени должен щелкать кнутом, изображая "доброго царя", укрощающего "жадных бояр".

Для него важен рейтинг популярности: для эффективного правления необходима поддержка не менее 60% населения, для комфортабельного правления — 70%. Если популярность опускается до 50%, что вполне нормально на Западе, то это чревато волнениями среди населения в такой стране, как Россия.

Путин вернул России статус великой державы. Изначально он пытался ввести Россию в расширенный Запад в роли одного из главных союзников США и близкого партнера ЕС. Когда эта попытка закончилась ничем, он развернул Россию в сторону от западной орбиты, восстановил военную мощь страны и использовал это для защиты российских интересов (как он их видит) в Украине, а также для демонстрации силы за пределами бывшей империи, с тем чтобы продемонстрировать всему миру, что Россия вернулась на международную арену.

Если на Западе Путин считается нарушителем норм, то в России он представляет себя консерватором. Во время своего первого срока он разрешил провести экономические реформы, а позднее не возражал против разговоров о необходимости модернизации, но его способ правления в основном бюрократический.

Путин одновременно и капиталист, и этатист-государственник. Он понимает силу рынка, и одновременно с этим опасается его, и держит правительство наготове для того, чтобы утвердить свой контроль. Будучи автократом, правящим с согласия народа, Путин сохранил основные свободы, предоставленные народу России после краха коммунистической системы.

Люди могут свободно исповедовать религию и путешествовать, доступ к "Фейсбуку" или "Твиттеру" практически не ограничен, и даже существуют СМИ, выступающие против Кремля. Однако политические свободы гораздо более ограничены. Для большинства населения это не имеет значения, пишет Дмитрий Тренин.

В следующем году в России должны пройти президентские выборы. Практически все ожидают, что Путин выдвинет свою кандидатуру, и мало кто сомневается в его победе. Единственными открытыми вопросами остаются явка избирателей, и какой процент из них проголосует за Путина. Кремль надеется на 70% в обоих случаях.

Пока еще рано подводить итоги правлению Путина. Он сохранил единство страны и вернул ей глобальный статус. Он продолжает оставаться значительной фигурой, и всегда готов преподнести сюрприз. Он оказал значительное влияние на свою страну. Это путинская Россия — во многом, потому что он представляет Россию, заключает обозреватель московского "Карнеги-центра" в Guardian.

Кремль и мятежный генерал

Times пишет, что США озабочены вмешательством России в Ливии. Газета цитирует американского генерала, по словам которого, США встревожены тем, что Россия поддерживает мятежного ливийского военачальника, и отправляет в регион свои войска.

Томас Уолдхаузер, генерал морской пехоты и командующий африканского командования США, сказал, что нет никаких сомнений в связях между Кремлем и мятежным генералом Халифой Хафтаром, который командует силами на востоке Ливии. Он добавил, что русские уже в Ливии.

Генерал Хафтар, которого поддерживает ливийский парламент, раздражает США и ООН, которые пытаются создать в Ливии правительство национального единства для того, чтобы прекратить длящуюся уже два года гражданскую войну. Генерал Хафтар многократно отказывался признать поддерживаемое ООН правительство в Триполи, а в начале марта даже угрожал отправить свои силы на "освобождение" столицы.

"Мы с тревогой наблюдаем за тем, что делает Россия, — сказал генерал Уолдхаузер. — Кроме военной стороны этого дела, мы наблюдаем активность в бизнесе, будь это нефть, или продажа оружия". По его словам, связи Россия и генерала Хафтра бесспорны.

В марте США сообщили, что Россия направила свой спецназ в египетский аэропорт Сиди Баррани, близ границы с Ливией. Представители Египта сообщают, что российские военные самолеты вылетали из другого египетского аэропорта на территорию, которую контролирует генерал Хафтар. Военные России и Египта отрицают эти сообщения.

В прошедшие выходные заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер обвинила Россию в том, что та поддерживает генерала Хафтара в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

"Россия проголосовала за резолюцию Совета Безопасности, устанавливающую определенные [политические] процессы в Ливии, с тем, чтобы там было создано правительство национального единства… Но в Кремле было принято решение просто игнорировать это, — заявила она. — Я очень обеспокоена тем, что Россия стягивает туда свои силы — судя по всему, для того, чтобы повлиять на развитие событий".

Многие считают, что Россия поддерживает генерала Хафтара в надежде, что тот станет новым Каддафи. Гражданская война в Ливии началась в 2014 году, после того, как силы исламистов захватили столицу страны Триполи, и вынудили парламент бежать на тысячу километров на восток, в город Тобрук. С тех пор Ливия раскололась на враждующие между собой фракции, напоминает Times.

Никаких сомнений

Мало кто из глав центральных банков сталкивался с угрозами физической расправы в своем собственном офисе, пишет Financial Times. Но большинство глав центральных банков не работают в Украине.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева закрыла 87 банков с тех пор, как через несколько месяцев после революции 2014 года президент Украины Петр Порошенко попросил ее занять эту должность. Она также национализировала "ПриватБанк" — крупнейший банк страны.

По ее словам, материально заинтересованные лица оказывали на нее "абсолютно невероятное давление". "Я называю это постоянной травлей, — сказала он в интервью FT. — Были тонны фейковой информации, манипуляций, настоящей, чудовищной клеветы, как обо мне, так и обо всей команде Национального банка".

Она не раз боялась за свою жизнь. "Один важный олигарх лично угрожал мне — угрожал физическим насилием, прямо в этом офисе", — говорит она, отказываясь при этом назвать имя этого олигарха. Но за почти три года Гонтарева, которая в прошлом была инвестиционным банкиром, добилась огромных успехов. Международные партнеры, как, например, МВФ, считают, что ей удалось вычистить один из самых коррумпированных и слабых банковских секторов в Европе.

Она смогла стабилизировать курс гривны, а также достичь макроэкономической стабильности в стране. Ей удалось добиться всего этого, несмотря на то, что когда она была назначена на эту должность, экономика Украины была на грани краха после того, как Россия аннексировала Крым и стала разжигать сепаратистскую войну в восточных регионах.

Сама Гонтарева шутит, что могла бы написать новую главу в учебниках о финансовом деле: "Что делать с воюющей страной, когда больше не удается делать вид, что можно работать по-старому". Гонтарева, пишет газета, считается одним из основных реформаторов, пытающихся перевести страну от постсоветского к более прозрачному, европейскому стилю правления. Она прошла серьезные испытания почти сразу же после того, как вступила в должность.

Когда бои на востоке Украины достигли своего апогея в сентябре 2014 года, курс гривны стал резко падать, и центральному банку пришлось, по ее собственным словам, принять "драконовские, административные меры" и ввести контроль над валютообменными операциями, в результате чего курс гривны стабилизировался.

87 закрытых ей банков делятся на три категории. 23 были простыми "машинами по отмыванию денег", у которых не было ни активов, ни пассивов, и они использовались лишь для перевода "грязных" денег за рубеж.

Вторая группа состояла из так называемых "банков-зомби", у которых "были одни пассивы и никаких активов". В третью группы вошли "банки олигархов", которые, по словам Гонтаревой, получали деньги из разных источников, в основном от вкладов частных граждан, а затем инвестировали эти деньги в бизнес олигархов.

По ее словам, олигархи явно не осознавали, что речь идет о чужих деньгах, и вели себя, как будто эти суммы принадлежали им лично. Не удивительно, пишет газета, что олигархи в гневе. Но, говорит Валерия Гонтарева, результатов можно всегда добиться, но при опрeделенных условиях: "Если у вас есть план и своя команда, если команда намерена добиться результатов, а вы сами — лидер, и знаете, что именно следует сделать. И если у вас нет никаких сомнений", — цитирует главу центрального банка Украины Financial Times.