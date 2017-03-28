Вот уже пять лет казалось, что российская оппозиция как бы впала в спячку; в воскресенье она неожиданно проснулась, пишет Financial Times в своей редакционной статье. От Калининграда до Владивостока тысячи людей вышли на демонстрации протеста, крупнейшие после зимы 2011-12 годов. Люди протестовали против одной конкретной вещи: коррупции.

Да, пишет газета, на теперешний момент эти демонстрации вряд ли перерастут в нечто большее, что может угрожать стабильности правительства. Кремль, несомненно, этого не допустит. Но возродившееся протестное движение представляет для него проблему, учитывая, что оно началось за год до президентских выборов, которые должны были быть помазанием президента Путина на его четвертый срок.

Перед Кремлем стоит дилемма: допускать ли Алексея Навального на выборы.

Если да, то существует риск, что это предоставит ему большую платформу, а также, что это подорвет престиж президента, если Навальный заручится хорошим результатом. Но решение не давать ему выдвигать свою кандидатуру также чревато риском, так как в таком случае президент будет выглядеть слабым, и легитимность его избрания может оказаться под вопросом.

Эти вопросы решит сама Россия. Но западные страны должны помочь в борьбе с коррупцией, принимая жесткие меры в вопросах использования международной финансовой инфраструктуры и офшоров для отмывания денег из России. Они также должны и дальше требовать соблюдения конституционных прав россиян.

Это не попытка смены режима, как утверждает Москва. Речь идет о моральной поддержке многим россиянам, которые жаждут создания более справедливой, основанной на законе системы, пишет Financial Times.

Британия должна помочь

Сто лет тому назад большевики взяли штурмом Зимний дворец, пишет Times в своей редакционной статье. Сейчас оппоненты российского режима отправляют дроны делать видеозаписи роскошных поместий элиты, и подогревают недовольство, распространяя эти записи в интернете. Хотя президент Путин практически наверняка будет переизбран в следующем году, у него есть все основания бояться растущего недовольства его застойным и репрессивным режимом.

Лидер протестного движения Алексей Навальный представляет собой угрозу для Кремля, так как он понимает серьезную обеспокоенность общества коррупцией в государственных структурах. Вместо того, чтобы сажать протестующих, правящая элита России должна в ближайшее время рассмотреть проблему коррупции во власти. И здесь Великобритания может помочь.

В феврале палата общин британского парламента внесла поправки в законопроект о борьбе с финансовыми потоками преступного происхождения.

Законопроект предусматривает замораживание авуаров российских и других лиц, нарушающих права человека. Когда законопроект будет одобрен, и он станет законом, его следует решительно применять против кремлевских клептократов, пишет Times.

Следующие шаги Путина

Daily Mail публикует статью обозревателя Economist Эдварда Лукаса. Власть Владимира Путина несколько ослабла в прошедшие выходные, после того, как десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста по всей его огромной стране, пишет он.

Оптимисты надеются, что протесты станут первым толчком землетрясения, которое скинет тирана. Причины возмущения по всей стране очевидны. Россия все еще потрясающе плохо управляется, и она гротескно коррумпирована. Только "золотая" элита из ближайшего окружения Кремля пожинает плоды неожиданных доходов в триллионы долларов, полученных от нефти и газа во время правления Путина.

Но, несмотря на очевидное недовольство населения по всей стране, я сомневаюсь, что эти протесты окажутся переломным моментом, пишет Эдвард Лукас. Движение за демократию, которое помогло развалить советский режим, возглавлялось политическими гигантами — от медведеобразного Бориса Ельцина, до чуть ли не святого физика и диссидента Андрея Сахарова.

В тающих рядах современной российской оппозиции нет ни одного подобного гиганта. Кроме того, Путину помогает то, что в отличие от Советского Союза, охваченного в свои последние годы экономической катастрофой, теперешняя капиталистическая российская экономика гораздо более прочна, несмотря на масштабы коррупции.

Невзирая на все промахи путинского режима, по сравнению с удручающими историческим стандартами России, последние 17 лет были годами беспрецедентной свободы, благоденствия и стабильности. Многим россиянам это важно. У них нет никаких иллюзий относительно коррумпированности и некомпетентности режима, но они не видят никакой альтернативы кроме публичных протестов.

Демонстрации во время прошедших выходных были проявлением мужества и открытого неповиновения. Но они не были достаточно масштабными для того, чтобы в Кремле задребезжали стекла. Это дает Путину значительное поле для маневра. Он может еще более жестоко расправляться с оппозицией. Он может прибегнуть к компромату.

Если он хочет ослабить недовольство, он может также поменять фигуры в своем окружении. Мало кого впечатляющий Дмитрий Медведев кажется очевидным кандидатом на увольнение, которое может сопровождаться масштабным расследованием коррупции. Владимир Путин, как и в прошлом, объявит, что чрезвычайно шокирован и возмущен жадностью и неверностью своего подчиненного. Он может даже привлечь к этому делу Навального.

Но под поверхностью ничего не изменится.

Единственная угроза путинскому режиму исходит извне. Если мы на Западе прекратим отмывать его добытые нечестным путем деньги, то бизнес-модель Кремля рухнет. Деньги, украденные в России, текут через лондонский Сити и другие финансовые центры. Наши банкиры, адвокаты и бухгалтеры — сообщники в деле разграбления России.

В России все поняли, что, несмотря на все наши заявления о Путине и его окружении, те могут купить респектабельность в Великобритании. США и Эстония уже начали применять меры против потоков коррумпированных денег. Если Британия хочет вызвать обеспокоенность у зловещего кремлевского тирана, то она должна последовать этому примеру. В противном случае всем будет ясно, что наши заявления о свободе и справедливости для многострадального народа России — всего лишь пустые слова, пишет Эдвард Лукас в Daily Mail.

Всем на улицу?

Guardian публикует статью своего обозревателя Пола Мейсона, который пишет, что ситуация в мире меняется, и это чувствуется во многих столицах.

В воскресенье сотни мирных демонстрантов были арестованы в Москве и Петербурге, когда множество людей приняли участие в несанкционированных демонстрациях против коррупции. Нечто похожее происходило и в Минске, где огромные налоги на безработных вынудили людей выйти на улицы.

В феврале около полумиллиона человек вышли на улицы в Румынии, и вынудили правительство отказаться от законопроекта, по которому были бы амнистированы многие коррупционеры. В марте в Великобритании прошли три крупные демонстрации: марш в защиту национальной системы здравоохранения, на который вышли четверть миллиона человек; 30 000 демонстрировали против расизма, а в субботу более 100 тысяч демонстрировали в защиту прав граждан ЕС живущих в Британии.

Массовые демонстрации сами по себе редко приносят какие-то плоды. Но они не бессмысленны, рассуждает Guardian. Выйдя на улицу вместе со множеством других людей, или же оказавшись вместе с ними в автозаке, как это произошло с демонстрантами в России и Белоруссии, создает власть, люди образуют силу, которую презирают профессиональные политики.

Социальные сети многократно усиливают эффект демонстраций. Каждая тысяча демонстрантов в развитых странах представляет собой узлы обширной сети, связанные с десятками тысяч подобных же узлов. Это движущаяся и неостановимая машина распространения информации. Именно поэтому любое правительство, которое хочет ограничить демократию, первым делом запрещает демонстрации протеста.

Путин запретил большинство демонстраций прошедших выходных, но народ все равно вышел на улицы. В автозаки заталкивали не безликих и никому неизвестных россиян, а людей с подписчиками в "Фейсбуке" и "Твиттере" по всему миру. Именно поэтому демонстрации важны, и перед лицом растущей клептократии, расизма и авторитаризма, мы должны продолжать протестовать.

Одних демонстраций недостаточно. Следует сопротивляться. Следует голосовать. Но иногда следует просто надеть на голову розовую шапочку, или как сделали многие в России, повесить на шею пару кроссовок, нарисовать смешной плакат и принять участие в марше, фотографируя происходящее и отправляя эти фото своими друзьям в "Твиттере".