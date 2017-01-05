Бывший посол Британии в Польше Чарльз Кроуфорд на страницах Daily Telegraph утверждает, что западные демократии, столкнувшиеся с трудностями и неопределенностью, не могут ничего противопоставить безжалостной простоте Путина.

Чем быстрее наши компьютеры, тем больше они производят информации. Избиратели хотят немедленных результатов, а у демократических правительств нет времени думать стратегически. Пытаясь решить множество мелких проблем, они выглядят бесполезными, считает автор статьи.

Правила для СМИ, кризис в системе здравоохранения, налогообложение и миграция, еврозона, "брексит" и смена климата — по каждому поводу политики гадают, как угодить избирателям, не успевая тем временем угнаться за событиями.

На фоне такой неопределенности и нерешительности целеустремленным лидерам с простыми идеями гораздо легче найти понимание и поддержку. И это объясняет расцвет популизма, что не может не волновать политический истеблишмент западных стран.

Казалось бы, Владимиру Путину есть о чем беспокоиться — экономика страны переживает далеко не лучшие времена, в стране ширится эпидемия СПИДа; политические права и свободы, привнесенные Ельциным, уже позабыты; журналистов, раскрывающих преступления московской элиты, убивают.

Однако все это не мешает Путину прямо идти к своей цели, задавая тон во многих вопросах мировой политики и безопасности, говорит Чарльз Кроуфорд. Аннексировав Крым, он незаконно отхватил часть чужой территории в Европе, нарушив при этом все международные соглашения, которые подписывала сама Россия. Подставив плечо Асаду в Сирии, он выставил западных лидеров слабыми и нерешительными деятелями. Киберталанты России не дают спокойно спать многим.

Хитрость заключается не в том, чтобы продвигать какие-то взгляды России, а просто лишать смысла дебаты и извращать истину. Короче говоря, путинская Россия экспериментирует с методами "нелинейной войны", и Западу надо разобраться, идет ли речь о новом противостоянии с Россией, и что ему нужно предпринять в случае положительного ответа на этот вопрос.

Внешняя политика Барака Обамы основывалась на комплексном подходе: ввести санкции против России из-за Украины и Крыма и делать при этом вид, что все в порядке. Двусторонние программы замораживаются либо отменяются, но ЧМ-2018 в России дают зеленый свет. Не напоминает ли это вам Берлинскую Олимпиаду в 1936 году, вопрошает Чарльз Кроуфорд на страницах Daily Telegraph.

Победа на выборах Дональда Трампа означает конец этого стиля дипломатии. Его команду составят прагматики до мозга костей. Заметной чертой правления Трампа могут стать "сделки". Вашингтон может предложить Москве новую "Большую сделку". Логика такой сделки может быть очень простой: "Вы получите это, а мы это" — в лучшем случае. "Ну если не так, то давайте эдак" — в худшем случае.

В переговорах с Путиным Трампу нужно будет понять, совместимо ли его понимание победы с тем, что вкладывает в это слово российский лидер?

И если Вашингтон и Москва договорятся о совместной победе, то не окажется ли так, что Киеву, Таллину и Варшаве (а также Берлину, Парижу и Лондону) будет предложено остаться в проигрыше? Таким вопросом завершает свои размышления на страницах Daily Telegraph британский дипломат Чарльз Кроуфорд.

Guardian напоминает, что десять лет тому назад, когда была убита российская журналистка Анна Политковская, бывший комик Беппе Грилло, ставший популярным блогером, призвал своих читателей покупать ее книгу "Путинская Россия", разоблачавшую коррупцию при Путине.

Однако сегодня позиция Грилло претерпела радикальные изменения. Теперь он присоединился к растущему на глазах кругу людей на Западе, симпатизирующих Кремлю.

И эта перемена особенно важна, если учесть, что Грилло стал одним из самых влиятельных политиков Италии, а основанное им движение "Пять звезд" является основным претендентом на победу на следующих выборах в стране. Некоторые из ближайших адьютантов Грилло открыто поддерживают политику Путина, включая действия его страны в Сирии.

Один из итальянских дипломатов, пожелавший остаться неизвестным, считает, что сторонники Грилло надеются с помощью этого приема набрать больше голосов избирателей.

Вместе с похвалами в адрес Путина они все больше критикуют Евросоюз. "Пять звезд" обещают электорату в случае своей победы провести референдум о выходе из еврозоны.

Однако, как говорит еще один дипломатический источник, самая большая угроза от партии Грилло кроется не в их симпатиях и антипатиях, а в политической неопытности этого движения, что уже было продемонстрировано в Риме, где они одержали летом победу на выборах.

Бывший представитель Италии в НАТО Стефано Стефанини считает, что Россия не будет слишком серьезным фактором на предстоящих выборах, которые могут пройти уже этой весной. Однако важно отметить, что итальянцы не чувствуют угрозы со стороны России, сопоставимого с советской угрозой, сказал Стефанини журналисту Guardian.

Однако итальянцы давно уже задаются вопросом, насколько правильным было для их страны занимать проамериканские и проевропейские позиции?

"Традиционные западные демократические ценности подвергаются сомнению, так как они, скорее всего, не работают для рядовых людей, — говорит бывший представитель Италии в НАТО, — То, что было обещано, так и не реализовалось".