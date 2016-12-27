"Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз", — сказал он. По словам болгарского президента, есть много признаков того, что "российская сторона финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии, а также и в других странах ЕС".

Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР: "ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права".

Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, "что происходит и на что направлена российская пропаганда".

В конце ноября депутаты Европарламента приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, в которой утверждается, что Москва ведет в отношении ЕС "враждебную пропаганду".

В ноябре в Болгарии прошли выборы президента, которые выиграл пророссийский кандидат 60-летний Румен Радев. Бывший офицер ВВС Болгарии Радев в ходе своей предвыборной кампании пользовался поддержкой Социалистической партии страны. Основными темами его кампании были антикоррупционная риторика и обещание бороться с нелегальной миграцией.

Радев заявляет о планах улучшить отношения с Москвой и выступает за снятие с России санкций Евросоюза, при этом он не собирается менять внешнеполитический курс, который позволил Болгарии вступить в НАТО и ЕС.