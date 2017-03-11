Президент Чехии Милош Земан в очередной раз высказался за отмену антироссийских санкций и развитие взаимовыгодных связей с Кремлем. При этом он, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции, в шутку назвал себя "агентом" российского президента Владимира Путина.

"Вы знаете, я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина. Я также должен добавить, что являюсь агентом лидера КНР и нового президента США. Еще я агент Израиля…", — пошутил глава государства (цитата по Tyden). Земан сразу пояснил, что на самом деле он является агентом только одной страны — Чехии.

Кроме того, Земан выступил за отмену антироссийских санкций и прагматичные отношения с Москвой. "Хочу, чтобы завершились санкции. Хочу, чтобы развивались взаимовыгодные связи", — подчеркнул он, отвечая на вопрос российского журналиста на русском языке.

Осенью прошлого года Земан заявлял, что Украина не сможет вернуть в свой состав полуостров Крым, присоединенный к России, несмотря на то, что это присоединение было незаконным.

"Аннексия означает нарушение международных соглашений, и, бесспорно, эти соглашения, гарантирующие территориальную целостность Украины, были нарушены. С другой стороны, я согласен с тем, что Хрущев совершил непростительную глупость, и мировые политики сегодня признают, что Крым не может быть возвращен в состав Украины", — пояснил тогда Щеман, не уточнив, кто именно из политиков разделяет эту точку зрения.

В апреле 2014 года Земан назвал "глупым" решение советского лидера Никиты Хрущева "подарить в 1954 году Крым Украине" и предлагал Европейскому союзу смириться с тем, что полуостров вновь стал частью России. В то же время он заявлял, что в случае дальнейшего расширения экспансии РФ на восток Украины НАТО следует разместить свои войска на украинской территории.

Земан известен своими пророссийскими взглядами, он последовательно выступает против продления санкций ЕС. Президент Чехии также был единственным западным лидером, который в 2015 году приехал в Москву на празднование 70-й годовщины окончания Великой отечественной войны 9 Мая.

Земан также назвал "полной бессмыслицей" экономические санкции, напомнив, что за 50 лет существования американских санкций такого типа Куба не перестала существовать. "Но есть также санкции политические. Их цель — предотвращение русской оккупации Восточной Украины, именно предотвращение, а не экономическое давление", — напомнил он.