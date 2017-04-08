Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что по поводу ракетного удара, нанесенного американским флотом по военному аэродрому сирийских правительственных сил, сейчас "торжествуют террористы".

В своей речи, которую транслировало государственное телевидение Ирана, глава Исламской республики заочно обратился к президенту США Дональду Трампу. "Почему вы помогаете террористическим группировкам и поддерживаете их своими действиями?" — спросил он.

"Человек, который сейчас руководит Америкой, утверждал, что хочет бороться с терроризмом. Но сегодня все сирийские террористы празднуют этот американский удар", — заявил Роухани.

Ранее он неоднократно называл террористами всю сирийскую оппозицию, в том числе ту ее часть, которая пользуется поддержкой США и получает от американских властей вооружение и необходимую подготовку.

В своем выступлении, во многом схожим с официальной позицией которую заняла в отношении американских ударов по сирийскому аэродрому Россия, Роухани также призвал к независимому расследованию факта применения в Сирии химического оружия.

Именно применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб, ответственность на которую страны Запада возложили на режим сирийского президента Башара Асада, стала поводом для ракетного удара, нанесенного американцами по аэродрому.

Официальные власти Сирии отрицают причастность к химической атаке, в ходе которой предположительно использовался нервно-паралитический газ зарин, приведший к гибели более чем 70 человек.

Всего по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". При этом американские военные сообщили, что предупредили Россию о планирующейся атаке на случай, если на аэродроме были российские военные.

Точный размер потерь сирийской армии и нанесенного ей материального ущерба не известен. Сообщается, что погибли не менее шести человек и уничтожены от шести до 20 самолетов.

Случившееся было резко негативно воспринято в Москве, которая разместила в Сирии свою авиацию по приглашению Асада и проводит в стране военную операцию. Россия заявила, что нанесенный удар выгоден джихадистам.

Россия также объявила, что отказывается от использования "горячей линии" связи с американцами, созданной во избежание инцидентов между самолетами двух стран в небе над Сирией.

В то же время подавляющее большинство других стран в той или иной мере поддержало решение Трампа нанести такой удар.