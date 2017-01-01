В турецком Стамбуле в результате вооруженной атаки на ночной клуб Reina в районе Ортакей погибли два человека, сообщает турецкий телеканал NTV.

Также есть данные о том, что при стрельбе пострадали от 20 до 30 человек. Раненые были госпитализированы, их отвезли в больницы на прибывших к месту происшествия машинах скорой помощи.

По данным телеканала, часть посетителей ночного клуба успела выбежать и спрятаться в воде у берега, уже после того, как были произведены первые выстрелы.

При этом NTV утверждает, что один из нападавших может все еще находиться внутри ночного клуба.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле двое неизвестных в костюмах Санта-Клауса совершили вооруженное нападение на ночной клуб.