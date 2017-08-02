По меньшей мере 27 человек, в том числе 19 россиян, пострадали в результате взрыва на военных складах возле поселка Приморское в Абхазии, сообщили местные власти.

"По предварительным данным, в больницы Сухума, Нового Афона и Гудауты поступили 27 человек, в том числе 19 россиян, проводивших свой отдых в Абхазии, и в это время оказавшихся недалеко от места ЧП", — цитирует ТАСС министра здравоохранения непризнанной республики Тамаза Цахнакию.

По словам главы МВД Абхазии, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Аслан Кобахия также добавил, что на месте происшествия работают сотрудники местных МВД, МЧС, минобороны и российские военные, однако к эпицентру взрывов подойти пока не удается.

"Взрыв прогремел на складе министерства обороны Абхазии. Склад находится вдали от населенных пунктов. Жертв и пострадавших нет. На месте находятся рабочие группы минобороны и МЧС", — заявили в местном министерстве обороны сразу после взрыва.

Однако позже появилась информация многочисленных раненых. Абхазский журналист Низфа Аршба сообщила Би-би-си, что в результате взрыва "многие люди" получили ранения.

Источник Би-би-си заявил, что республиканскую больницу в Сухуми оцепили силовики в ожидании подвоза раненых. Перекрыта республиканская трасса "Сухум-Псоу".

"По республиканской автотрассе ограничен проезд транспорта из-за возможности попадания осколков взрывающихся снарядов. Причины ЧП пока не известны, они будут устанавливаться соответствующими органами", — прокомментировал ситуацию Интерфаксу премьер-министр Беслан Барцыц.

Пресс-секретарь минобороны отколовшейся республики Роланд Джоджуа заявил, что близлежащее село Приморское эвакуируют.

"Мы обратились к населению с просьбой не поддаваться панике. Все службы подтянуты туда для предотвращения распространения пожара", — сказал Джоджуа в беседе с Интерфаксом.

Агентство Sputnik Абхазия передает, что правоохранители с помощью рупоров просят людей покинуть территорию, прилегающую к посту ГАИ в Приморском. По данным агентства, взрывы стали реже, но их мощность по-прежнему сильная.

Россия признала независимость Абхазии вслед за российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что только помогает двум непризнанным государствам.

Среди государств-членов ООН независимость самопровозглашенной республики сегодня признают Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату.