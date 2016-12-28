В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций неофициально называют предварительной причиной катастрофы Ту-154 над Черным морем под Сочи сочетание человеческого фактора и технической неисправности. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в штабе.

По его словам, "предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты".

"Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", — сказал источник.

Расшифровка поднятых на поверхность бортовых самописцев продолжается. "Первые официальные результаты расшифровки "черных ящиков" могут быть обнародованы в течение ближайших суток", — сказали в штабе.

Из обнародованных накануне записей бортового самописца следовало, что у самолета возникли проблемы с закрылками. Они упоминались в последних словах членов команды.

Пояснение экспертов: экипаж Ту-154 не смог решить проблему несинхронной уборки закрылков

Что именно подразумевается под сочетанием человеческого фактора с технической неисправностью, объяснили "Коммерсанту" эксперты в области авиации. По словам близкого к расследованию источника, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Неуборка закрылков, по мнению опрошенных газетой специалистов, — неприятное, но не катастрофическое происшествие. Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах. Это повторил в интервью "Коммерсант FM" командир экипажа самолета Ту-154 авиакомпании "Алроса" Андрей Ламанов.

Он говорит, что слово "закрылки" — это нормальное слово при взлете самолета. "Большая неприятность на самолете Ту-154, на всех абсолютно самолетах, связанная с закрылками, — это несинхронная уборка закрылков". "Но экипаж проходит подготовку, определенную учебу на тренажере, программа введена по действию при несинхронной уборке закрылков", — добавил он.

Обычно возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета, докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром вылета на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

Экипаж Ту-154 почему-то не сумел решить проблему. Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Это подтверждается показаниями очевидцев, в том числе сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который показал, что самолет летел с чрезмерно задранным носом. Это, по объяснению экспертов, могло быть вызвано попыткой компенсировать пикирующий момент. Очевидец сравнил положение самолета с "мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо".

Летчик 1-го класса Андрей Литвинов: страшно, если закрылки убираются несинхронно

Летчик 1-го класса Андрей Литвинов сказал "Новой газете", что летчики в самом начале, как только стало понятно, что это не топливо и не погода, что причина в закрылках.

"Закрылки нужны только для взлета и посадки — увеличивается площадь крыла, увеличивается подъемная сила, следовательно, самолету нужна меньшая дистанция разбега, чем без закрылок", — объяснил он.

Если закрылки не убираются, это не страшно. В этом случае, по словам Литвинова, "самолет летит и летит себе", не уходя в пикирование. "Просто командир сообщает на землю, что у него такая техническая проблема, возвращается на аэродром и садится — с выпущенными закрылками, как полагается при штатной посадке. И инженеры уже разбираются, что за проблема".

Проблема гораздо серьезнее, если закрылки убираются несинхронно. "Тогда самолет заваливается, вот что страшно. На одной плоскости крыла подъемная сила становится больше, чем на второй, и самолет начинает крениться и в результате заваливается набок. Если самолет заваливается, пикирует, начинает опускать нос, экипаж инстинктивно начинает тянуть штурвал на себя и увеличивать режим двигателя — это абсолютно нормально. Но летчик должен контролировать пространственное положение самолета", — рассказал пилот.

"Есть понятие — закритический угол атаки. Это угол, при котором воздух начинает срываться с крыла. Крыло становится под определенным углом, его верхняя часть не обтекается воздухом, и самолет начинает падать, потому что его ничего не держит уже в воздухе", — объяснил Литвинов.

Литвинов тоже считает, что в случае с Ту-154 техническая проблема потянула за собой ошибку пилотирования.

Накануне следователи допросили очевидца, который снял взлет, последующий полет и крушение Ту-154, и других свидетелей катастрофы.

Водолазы нашли уже 18 тел, поиски осложнила ухудшившаяся погода

Поисковая операция в акватории Черного моря продолжается, в ней задействованы более 3,6 тысяч человек, сообщается сегодня на сайте МЧС по Краснодарскому краю. В районе крушения работает 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Как сообщили ТАСС в штабе по проведению поисковых работ, количество найденных тел достигло 18. Сегодня с 9 до 16 часов по московскому времени были обнаружены тела еще трех погибших и около 20 фрагментов тел. Они также подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак с вещами и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

Работу спасателей по поиску фрагментов самолета в среду, 28 декабря, осложнила погода. В Сочи она резко изменилась, пошел сильный дождь с градом, а также усилился ветер, сообщает "Интерфакс". Отмечается заметное волнение моря и туман.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило сообщение о резком изменении погоды в ближайшие один-три часа. "В Краснодарском крае 28 и 29 декабря сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 18 м/сек", — отмечается в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач и филантроп Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.