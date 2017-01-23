По мнению итальянского политика, "ЕС никак не отреагировал на заявления Трампа, которые обозначили переворот в отношениях с Евросоюзом", тогда как нужно "срочно реагировать", в том числе в отношении санкций против России "стремительно контратаковать".

В каком смысле "контратаковать"? — переспросил корреспондент. "В том смысле, что необходимо немедленно отменить санкции против России", — заявил экс-премьер Италии.

"Можно жертвовать интересами ради общей политики, но, если больше нет солидарности, зачем упорствовать", — прокомментировал он свою точку зрения. "Нам нужно играть на опережение, не позволив США занять привилегированную позицию в отношениях с Россией", — добавил Проди.

Также итальянский политик считает: "Если линия Трампа по НАТО подтвердится, нужно будет немедленно подготовить совместный проект европейской обороны". Для этого, по мнению Проди, будет достаточно "объединить совместные ресурсы под единым командованием".

Интерпретируя то, что привело к власти нового президента США, Проди отметил: "Трамп, как и европейский популизм, откликается на недовольство среднего класса, но и рабочих тоже. Трамп подчинил себе это недовольство, хотя сам он и его главные соратники принадлежат к привилегированной части американского общества".

По мнению Проди, это "недовольство дошло до такой степени, что достаточно просто стать его рупором". Чем меньше этот "рупор" укоренен в какой-либо идеологии, тем больше его популярность. "Чего мы ждем, почему не реагируем? Мы ждем революции? Не лучше ли попытаться добиться справедливости, прежде чем она разразится?" — вопрошает себя и европейских коллег Проди.

Комментируя протекционистский экономический курс, заявленный новым президентом США, Проди заметил: "Если буквально понимать то, что говорит Трамп, то эффект будет разрушительный", однако "установить чисто протекционистскую политику, например, по отношению к Китаю, значит мыслить нереалистично". "Я думаю и надеюсь, что на деле Трамп окажется более осторожным", — заявил Проди изданию La Stampa.