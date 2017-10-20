Как утверждает следствие, Воронова уехала из России в мае, уничтожив часть финансовой документации, которая имела отношение к делу о хищениях в "Седьмой студии". "Воронова покинула территорию России на автобусе, выехав в Латвийскую республику", — огласила документы судья. Воронову объявили в международный розыск.

В конце сентября Воронову заочно арестовали. 20 октября Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на ее арест. По версии следствия, Воронова причастна к хищению 68 миллионов рублей (около 997 тысяч евро), выделенных "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа". К хищениям, по версии следствия, также причастны основатель студии, режиссер Кирилл Серебренников и ее руководители, сообщает телеканал "Дождь".

Как сообщалось, 17 октября Басманный районный суд Москвы продлил срок домашнего ареста на три месяца режиссеру и художественному руководителю "Гоголь-Центра" Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела. Режиссер, бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева и гендиректор Юрий Итин останутся под арестом, а бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский — в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемые "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования".

Дело "Седьмой студии" вызвало большой общественный резонанс. В защиту Серебренникова и других фигурантов дела выступали деятели культуры, как в России, так и за рубежом.