"Те, кто борется с усилением популистских течений в промышленно развитых странах, с ужесточением позиций в области прав человека, с концом свободы торговли и с недовольством либеральной демократии, предупреждены. Пересмотр основ мирового порядка усилится и продержится несколько лет. Государства становятся более уязвимыми из-за внутреннего давления и кризиса международных организаций", — говорится в статье.

"Таковы выводы доклада о том, каким будет мир в перспективе до 2035 года, который недавно опубликовал Национальный совет по разведке, американское агентство, которое каждые пять лет пытается выявить глобальные тенденции, характерные для международных отношений", — отмечает обозреватель швейцарского издания.

"Авторы доклада консультируются с преподавателями университетов, учеными, философами и едут в такие страны, как Бразилия, Великобритания, Швеция, Швейцария, чтобы сопоставить свою собственную точку зрения с позицией собеседников, прежде чем прийти к обобщению. Они представили три возможных сценария", — указывает Нордман.

"Общий фон оказывается пессимистичным. Мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Прогресс, достигнутый благодаря сначала индустриальной, затем информационной эпохе, позволил сделать ответственными индивидов, группы, народы, облегчил коммуникацию между ними и смог вырвать миллиард человек из нищеты. Однако эти достижения оказались уязвимы, они породили хаос — экономический кризис 2008 года, нашествие популизма, такие явления, как "арабская весна" и оппозиция в устойчивых системах. Эти глубинные изменения в обозримой перспективе на ближайшие пять лет предвещают мрачное будущее", — комментирует Нордман.

"Восстановление мирового порядка в быстро меняющейся обстановке представляется сложным и, по мнению авторов доклада, потребует мобилизации слишком больших ресурсов. Таким образом, следует согласиться с идеей о том, что региональные конфликты, как со стороны региональных или местных агрессоров, так и со стороны негосударственных структур, еще больше обострятся. Террористическая угроза усилится", — отмечает автор.

"Разумеется, государства по-прежнему будут создавать несущие опоры для международного сообщества. При этом Китай и Россия продолжат занимать ведущие позиции, в том же качестве, что и США, но с важной оговоркой. На самом деле, имеет место сомнение, какой будет подразумеваемая ими роль в эпоху, отмеченную отступлением Запада. Из этого следует ослабление международного права, защиты прав человека и способность мультилатеральных организаций функционировать в направлении их изначального мандата и установленных норм", — указывает обозреватель.

"Внутри государств возникнет напряженность из-за опасений среднего класса по поводу обнищания, в частности, по причине автоматизации производства, задолженности кассы социального обеспечения и миграционных потоков, что выльется в национализм и протекционизм", — говорится в статье в Le Temps.

"Брекзит"? Трамп? Мы еще и не такое увидим…" — подытоживает Нордман.