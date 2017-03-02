По его данным, в 2010 году в мире проживали 1,6 миллиарда мусульман, что составляло 23 процента (против 31 процента христиан) общего населения планеты. В Pew Research Center полагают, что, если нынешние демографические тенденции сохранятся, то число сторонников ислама превысит количество последователей христианства до конца этого столетия.

Причинами такой ситуации представители Pew называют высокую рождаемость среди мусульман и, как следствие, относительно молодой возраст большинства современных последователей ислама.

Сейчас большинство мусульман (62%) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в 2050 году Индия будет страной с самым большим мусульманским населением в мире с более чем 300 миллионами представителей религии, а в Европе не менее 10 процентов всех жителей будут исповедовать ислам, резюмируют в исследовательском центре.

В конце 2016 года американское издание International Business Times опубликовало социологическое исследование, авторы которого доказывают, что граждане некоторых государств сильно преувеличивают, рассуждая о числе последователей ислама в их странах. Так, например, жители Франции говорили о том, что доля проживающих на территории Пятой республики мусульман составляет 31 процент, когда на самом деле — 7,5 процента.