Остальных фигурантов дела она также попросила приговорить к длительным срокам: Анзора Губашева — к 23 годам колонии, Шадида Губашева — к 21 году, Темирлана Эскерханова — к 19 годам, Хамзата Бахаева — к 17 годам колонии строгого режима.

Семененко также попросила назначить подсудимым штраф в 200 тысяч рублей каждому, а также ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Оглашение приговора состоится 13 июля в 11 часов по московскому времени. Ранее в конце июня суд присяжных признал доказанной вину всех пяти обвиняемых в подготовке и осуществлении убийства Немцова. Все фигуранты дела в ходе разбирательства отрицали свою вину.