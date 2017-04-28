Прокуратура подаст протест на приговор суда, которым латвиец Мартиньш Гринбергс приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в сирийском конфликте.

Как сообщила пресс-секретарь суда Кристине Сутугина, прокурор попросила суд подготовить полный текст приговора. После ознакомления с ним прокурор подаст апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

Обвинитель выразила удовлетворение тем, что, несмотря на сложность этого уголовного дела, приговор по нему вынесен уже судом первой инстанции.

Как сообщалось, вчера суд Видземского предместья Риги приговорил обвиняемого в участии в сирийском конфликте Мартиньша Гринбергса к четырем годам лишения свободы с пробационным надзором на два с половиной года.

Гринбергс был оправдан по статье 89.1 Уголовного закона — об участии в преступлениях преступной организации против человечества, мира или государства и в военных преступлениях. Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения за противоправное участие в вооруженном конфликте по статье 77.1 Уголовного закона.

В этот срок будет зачтено время, которое обвиняемый провел в заключении с 6 сентября 2016 года.

Прокурор требовала приговорить Гринбергса к 11 годам лишения свободы. Сам он не признает своей вины в инкримируемых ему преступлениях.

Прокуратура предъявила Гринбергсу обвинение по двум статьям Уголовного закона — о незаконном участии в вооруженном конфликте и участии в преступлениях преступной организации против человечества и мира, государства или участии в военных преступлениях. Подсудимому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее прокуратура подтвердила, что латвиец участвовал в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ.

Обвиняемый уже ранее отрицал активное участие в боевых действиях, однако прокуратура предъявила ему более серьезные обвинения, чем просила Полиция безопасности (ПБ).

Адвокат обвиняемого Райтис Мединьш ранее заявил, что, находясь в Сирии, Гринбергс не участвовал в вооруженных столкновениях ни с воюющими сторонами, ни с гражданским населением. "Кроме того, уже вскоре после прибытия в Сирию и осознав истинное положение дел, мой клиент интенсивно искал возможности прекратить свою деятельность в составе одной из воюющих сторон и выбраться из Сирии, что ему в начале 2015 года и удалось.

После прибытия в Турцию по его инициативе была установлена связь с посольством Латвии и правоохранительными органами и указано его местонахождение", — пояснил адвокат.

Это первый в Латвии процесс против лица, которое обвиняется в противозаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Молодой латвиец был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем ПБ молодой человек был доставлен в Латвию и задержан.

В настоящее время ПБ занимается расследованием трех уголовных дел о возможном противозаконном участии жителей Латвии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемый молодой человек является единственным, кого ПБ удалось задержать.