"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши", — написал Обама. На момент выхода заметки сообщение ретвитнули более 669 тысяч пользователей, свыше 1,4 миллиона поставили лайк.

Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное название должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США), в мае 2015 года. За первые пять часов на его страничку подписались более миллиона пользователей, что стало мировым рекордом. По состоянию на январь 2017 года главу государства читают более 13,3 миллиона человек.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.