Авиакомпания United Airlines признала Boeing 747 технически устаревшим и приняла решение вывести его из парка. Последним пунктом назначения для лайнера скорее всего станет кладбище старых самолетов в пустыне Мохаве в Калифорнии.

Впервые этот гигантский лайнер, получивший прозвище "Джамбо Джет" ("самолет-слон") поднялся в небо в конце 60-х. Долгие годы он считался лидером по объему пассажирских авиаперевозок.

UA747 View from inside the cabin: @united Boeing 747-400 take-off from San Francisco with the view of the city #UA747FAREWELL pic.twitter.com/0Ii2IUw6yC — Airlineroute (@Airlineroute) November 8, 2017

"The 747 had become an institution, recognized all over the world for its size, its beauty, and its grace. A head-turner for sure, the aircraft had established its dominance in the skies." #UA747Farewellhttps://t.co/I8QLFihcvc pic.twitter.com/EEd2SOdHaH— AirlineGeeks.com (@AirlineGeeks) November 8, 2017