Авиакомпания United Airlines признала Boeing 747 технически устаревшим и приняла решение вывести его из парка. Последним пунктом назначения для лайнера скорее всего станет кладбище старых самолетов в пустыне Мохаве в Калифорнии.

Впервые этот гигантский лайнер, получивший прозвище "Джамбо Джет" ("самолет-слон") поднялся в небо в конце 60-х. Долгие годы он считался лидером по объему пассажирских авиаперевозок.

UA747 View from inside the cabin: @united Boeing 747-400 take-off from San Francisco with the view of the city #UA747FAREWELL pic.twitter.com/0Ii2IUw6yC— Airlineroute (@Airlineroute) November 8, 2017

"The 747 had become an institution, recognized all over the world for its size, its beauty, and its grace. A head-turner for sure, the aircraft had established its dominance in the skies." #UA747Farewellhttps://t.co/I8QLFihcvc pic.twitter.com/EEd2SOdHaH— AirlineGeeks.com (@AirlineGeeks) November 8, 2017

Boeing 747, выпускаемый американской компанией Boeing, часто именуемый Jumbo Jet, или просто "747", — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет был выполнен 9 февраля 1969 года. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 36 лет, до появления A380 в 2005 году.

Boeing 747 имеет двухпалубную компоновку, при этом верхняя палуба значительно уступает по длине нижней. Размеры и своеобразный "горб" верхней палубы сделали Boeing 747 одним из наиболее узнаваемых самолетов в мире, сообщает Википедия.

Существует несколько различных вариантов Boeing 747, большинство из которых могут совершать перелеты большой дальности. Рекордсменом среди "747" является Boeing австралийской авиакомпании Qantas Airways, совершивший в 1989 году беспосадочный перелет из Лондона в Сидней, преодолев 18 000 км за 20 часов 9 минут, не имея на борту ни пассажиров, ни груза. Самый большой флот "Джамбо Джета" принадлежал японской национальной авиакомпании Japan Airlines — 73 самолета. В настоящее время все самолеты списаны, последний полет 747-го этой авиакомпании состоялся 11 марта 2011 года. British Airways обладает крупнейшим флотом модификации 747-400, включающим 48 самолетов.

Несмотря на высокую стоимость, благодаря высокой экономичности массовых авиаперевозок и лизинговым схемам эксплуатации, это один из самых распространенных в мире широкофюзеляжных пассажирских самолетов. По состоянию на ноябрь 2016 года, всего было заказано 1556 экземпляров различных модификаций Boeing 747, из них поставлено заказчикам 1527 самолетов.

Число эксплуатируемых самолетов "747" постепенно сокращалось за счет появления на рынке моделей "777", "787" и "А350". Последний пассажирский Boeing-747-400 был поставлен заказчику (тайваньской авиакомпании China Airlines) в 2005-м. В настоящее время в основном выпускаются грузовые самолеты модели "747-8".