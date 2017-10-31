Некоторые сотрудницы индустрии интимных услуг теперь вынуждены брать за свою работу всего четыре фунта (примерно 3,48 евро). "Мне пришлось снизить цены, чтобы получить хоть что-то. Обычно я встаю, одеваюсь и затем занимаюсь сексом с разными мужчинами день за днем", — рассказала одна из жриц любви, страдающая наркоманией.

Ее приятель пояснил, что главную конкуренцию местным проституткам составляют приезжие из Хорватии и Сербии. "Они таким образом ведут борьбу за этот бизнес", — пояснил он.

По информации издания, Ливерпуль — второй город по численности сотрудниц секс-индустрии в Великобритании.