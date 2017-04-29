29 апреля организация "Открытая Россия" Михаила Ходорковского проводит акции в городах России под названием "Надоел". В некоторых городах России, как в Екатеринбурге, она была согласована властями. В Москве и Петербурге акции не были санкционированы.

В рамках акции "Открытой Россия" ее активисты собираются направить в приемные президента письма с призывами к президенту РФ Владимиру Путину отказаться от участия в выборах 2018 года. На сайте "Открытой России" был запущен онлайн, куда собиралась информация из различных городов страны.

Акция в Петербурге проходила у метро "Горьковская", где собрались десятки активистов, а также сотрудники ОМОНа, которые требовали граждан разойтись. Массовые задержания начались после того, как омоновцы начали окружать активистов и забирать их в автозаки. "Дождь" сообщает, что задержали не менее 40 человек. По данным очевидцев, задержаны около 30 человек, в том числе журналисты.

В Москве на Славянской площади, в начальном пункте марша, собрались десятки участников, журналистов и большие силы полиции. Проход к зданию приемной президента с утра перегородили, а позже сделали там узкий проход с металлоискателем. Через него протестующих небольшими группами пропускали для передачи писем Владимиру Путину. По свидительствам очевидцев, людей с письмами "без проблем" небольшими группами пропускали к приемной. Днем полиция в Москве попросила участников шествия расходиться.

Массовыми задержаниями обернулась несанкционированная акция в Кемерово, где на митинг вышли примерно 40 человек: там к суду доставили около 20 активистов, сообщает Newsru.com. Организаторы несогласованного митинга в Кемерово заявили о задержании 14 его участников, передает РИА "Новости".

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который принимал участие в митинге, передает РИА "Новости".

"На него сейчас протокол, скорее всего, будут составлять. Его три раза сотрудники полиции попросили отойти, потому что не соответствует тематика его слогана на футболке заявленной тематике митинга", — сказал организатор митинга Рустам Мустафин.

По его словам, заявленная тематика акции — "За права человека", поэтому плакаты, в которых упоминались фамилии президента России Владимира Путина, оппозиционера Алексея Навального, полиция использовать не разрешила.

За несколько дней до акции Генпрокуратура признала "Открытую Россию" "нежелательной организацией", но оговорилась, что инициатива касается "исключительно обществ, зарегистрированных в Британии".