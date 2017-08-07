Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила, что начатое весной этого года досудебное расследование об отмывании денег гражданами Нигерии связано с Lietuvos pastas.
"Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos pastas благодаря вероятно слабой системе мер по предотвращению отмывания денег. О проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos pastas", — сказала BNS Андрюшкайте.
По ее словам, есть подозрения, что при помощи поддельных личных документов граждан африканских государств часть денег была обналичена в подразделениях Lietuvos pastas.
В мае СФРП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.