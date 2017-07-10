"Русские обыграли президента [Трампа]. Это было ожидаемо. И он позволил этому случиться", — написала Псаки.

Она отметила, что российская сторона четко запланировала, какие вопросы будут обсуждаться на встрече президентов, тогда как американская указала, что никакой "конкретной повестки" нет.

По словам Псаки, Трампу якобы хватило заверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США, хотя, по ее словам, разведка, демократы и республиканцы говорили об обратном.

"После того как ты упустил своего противника с крючка, у тебя уже не получится снова надавить на него", — добавила Псаки.