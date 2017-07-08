Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи на G20 обсудили тему принадлежности Курильских островов, заявил заместитель генсека правительства Японии Котаро Ногами, передает Sankei.

Лидеры также обсудили совместную экономическую деятельность стран и реализацию совместной хозяйственной деятельности на территории островов. Стороны договорились продолжить обсуждение данной темы на уровне глав внешнеполитических ведомств в августе и ускорить обсуждение двусторонней встречи во Владивостоке в сентябре.

Абэ также затронул тему Северной Кореи и безопасности в регионе, призвав Россию оказать влияние на руководство КНДР с целью прекратить провокационные ракетные испытания. В ответ на это Путин отметил, что полностью понимает озабоченность Японии и заверил, что прилагает усилия к тому, чтобы предотвратить подобные действия со стороны северокорейских властей.

В апреле сообщалось, что Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с Россией.