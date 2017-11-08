На предстоящей встрече президентов США и России в рамках саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится во Вьетнаме 10-11 ноября, главными темами будут двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии и Северной Корее.

"Есть что обсуждать — здесь и основная международная проблематика, начиная от Сирии и кончая КНДР, и так далее. Очень много проблем в двустороннем контексте, вообще двусторонние отношения находятся в провале, в кризисном положении", — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).

При этом, по его словам, Москва и Вашингтон пока не согласовали точное время проведения встречи двух президентов. "Мы готовы к проведению отдельной обстоятельной двусторонней встречи президентов, о возможности которой неоднократно говорилось", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Кроме того, Ушаков отметил, что и Дональд Трамп, и Владимир Путин будут принимать участие в мероприятиях саммита и "логично, что они могут встретиться и обсуждать те или иные вопросы". Помощник российского президента также признал, что отношения между США и Россией "находятся в провале, в таком критическом положении", отмечает телеканал "Дождь".

25-й саммит форума АТЭС пройдет в Дананге (Вьетнам). Во встрече примут участие главы государств и правительств России, Австралии, Брунея, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Сингапура, США, Таиланда, Филиппин, Чили и Японии, а также глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг КНР и представитель руководителя Китайского Тайбэя (Тайваня), напоминает РИА "Новости".

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уже прибывший в Дананг, сообщил, что Путин готов к встрече с Трампом в рамках саммита АТЭС. "Мы слышим заявления самого Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести, президент Путин к этому готов, американцы об этом знают. Протокольные службы находятся в контакте", — заверил он.

Трамп, совершающий большое азиатское турне, в среду, 8 ноября, находится в Южной Корее, откуда отправился в Китай. Прибытие президента США в Дананг ожидается 10 ноября. Вероятно, тогда же во Вьетнам прилетит Путин.

В начале ноября Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что может встретиться с Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме. "У нас может состояться встреча с Путиным. Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей, он может помочь нам в Сирии и мы должны поговорить об Украине", — сказал он.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и Трамп обязательно переговорят во время саммита АТЭС, но детали беседы пока не определены.

Трамп и Путин впервые встретились 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге, до этого они неоднократно общались по телефону. Диалог продлился два часа 15 минут.

Вторая неформальная встреча президентов в рамках саммита состоялась во время ужина после их официальных переговоров. Тогда разговор президентов продлился около часа. С того момента отношения двух стран только ухудшались. В частности, в августе Трамп подписал закон об ужесточении санкций.