"Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать запись Трампа в его аккаунте в Twitter о том, что он "с нетерпением" ждет встречи с Путиным, спросив, ждет ли Путин этой встречи с тем же нетерпением. "Ответ положительный", — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что президент России при подготовке к встрече с американским коллегой в рамках саммита G20 принял к сведению заявления Дональда Трампа о якобы дестабилизирующем поведении России в Восточной Европе, которые тот сделал накануне в Польше, сообщает ТАСС.

При этом представитель Кремля не стал давать оценку тому, могут ли эти слова Трампа испортить атмосферу встречи двух лидеров. "Давайте дождемся итогов встречи и тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи еще не было", — призвал Песков.