В пресс-службе Кремля отметили, что Наина Ельцина награждена за весомый вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

14 марта в честь юбилея Наины Ельциной будет организован прием в Кремле, который посетит президент Путин, рассказала Русской службе Би-би-си первый заместитель исполнительного директора "Президентского центра Б.Н. Ельцина" Людмила Телень. По ее словам, прием проводится по инициативе Путина, который в ноябре 2015 года принял участие в открытии Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Вдова Ельцина с 2008 года входит в попечительский совет Президентского центра Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента России. 1 февраля этого года Наина Ельцина представила в Екатеринбурге свою книгу мемуаров.

Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего. Она была старшей из шестерых детей, сообщает Вести.ru.

В 1955-м окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова по специальности инженер-строитель, затем работала мастером в производственном отделе Оренбургского треста водоканализации. Анастасия Гирина вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина в 1956 году. В 1950-е годы сменила свое имя на имя Наина, так как родные и друзья называли ее Наей или Наиной.

В 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером проекта, руководителем группы института "Водоканалпроект". Она проектировала очистительные сооружения и фильтровальных станций в Свердловской области. С 1991-го по 1999 годы, когда Борис Ельцин занимал пост президента России, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Она посещала школы, дома престарелых, больницы, занималась благотворительной помощью.

Ельцин-центр открылся в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. Он задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России. Там располагается музей, библиотека, архив, образовательный и детский центры, а также выставочные залы.

В декабре прошлого года Наина Ельцина ответила на критику режиссера Никиты Михалкова, обвинившего Ельцин-центр в разрушении национального самосознания детей. Режиссер в ответ выразил сожаление, что доставил Ельциной огорчение, и уверен, что ее ввели в заблуждение.

Никита Михалков подчеркнул, что он не против музея, а на упрек в том, что помогал Ельцину во время выборов президента 1996 года, ответил, что это было искренне. "В то время никто, по крайней мере, из тех, кто голосовал за Бориса Николаевича, — и я в том числе, и представить себе не могли всю глубину и трагичность положения, в котором окажется страна. Это и раскупленные заводы, и проданные за копейки корабли, и униженная армия, и обнищавший народ, и разрушенная наука", — написал Михалков в открытом письме, указав, что несправедливо всю ответственность за это возлагать только на Ельцина.

Орден святой великомученицы Екатерины существовал в Российской империи с 1714 по 1917 годы. В нынешнем виде он был учрежден в 2012 годом Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента. Согласно статуту ордена, им награждаются "известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием" граждане России и иностранных государств за "выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, а также за сохранение культурного наследия".