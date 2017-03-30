Отвечая на вопрос о том, вмешивалась ли Россия когда-либо в американские выборы, Путин сказал: "Читайте по губам: No (нет — англ.)", сообщает gazeta.ru.

По мнению Путина, негатив по отношению к Москве культивируется в США политиками, которые рассчитывают таким образом усилить свое влияние внутри страны.

"Антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов", — сообщил Путин. Он подчеркнул, что Россия относится к США "как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения".

"В США очень много друзей России. Я хочу прежде всего им сказать: мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой хотим наладить очень добрые, партнерские отношения. Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации", — подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил, что у Москвы и Вашингтона есть хорошие примеры сотрудничества по освоению Арктики, которые предполагают "огромные перспективы" для обеих стран и всего мира. "Я надеюсь, что мы выйдем на такую дорогу с двухсторонним движением и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших народов, да и всего мира", — заключил российский лидер. Он отметил, что Россия много раз предлагала США сотрудничать в области кибербезопасности, но не получала положительного ответа.

Военная активность НАТО в разы больше, чем активность России, заявил также Путин на форуме "Арктика — территория диалога". "То, что делает США на Аляске — имеет глобальный характер… Система ПРО — это не просто оборонная система. Это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию", — сказал он, добавив, что обвинения России в агрессивности — "разговоры в пользу бедных".

По мнению Путина, президенту США Дональду Трампу не дают осуществлять предвыборную политику. "Мы просто ждем когда ситуация выправится и стабилизируется. Никак туда не вмешиваемся. Это лучшее свидетельство того, что мы и раньше этого не делали", — заявил Путин.

Говоря о возможности встречи с Трампом, президент РФ отметил, что все зависит от американской стороны. Он также заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "на полях" арктического саммита в Финляндии, передает ТАСС.

"Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий", — ответил Путин на соответствующий вопрос, подчеркнув, что такие события должны быть хорошо подготовлены "с обеих сторон".

"Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну, тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча может состояться", — пояснил российский лидер.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о готовности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.