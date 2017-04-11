"Мы обсуждали это с президентом (Италии). Я сказал, что мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности [ООН] показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке", — сказал российский лидер.

Он напомнил, что после вышеупомянутых событий началась американская военная кампания в Ираке, которая "закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением террористической группировки "Исламское государство".

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей [Илью] Ильфа и [Евгения] Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки, — это мы уже все видели, наблюдали", — добавил Путин.

По его словам, Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия, сообщает ТАСС.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации, а я по-другому их назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", — сказал он.

США 6 апреля нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химатаки в провинции Идлиб. Россия после этого приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов с США в Сирии.