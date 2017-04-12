По словам Лаврова, Путин на встрече с Тиллерсоном подтвердил нацеленность России на решение проблем в отношениях РФ и США. При этом российский дипломат подчеркнул, что попытки помешать сотрудничеству России и США являются недальновидными.

"Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию, считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

На встрече президента России с главой госдепартамента США обсуждались инцидент в Хан-Шейхуне, откуда на прошлой неделе поступили сообщения о применении химического оружия, и ответный ракетный удар Вашингтона по сирийскому аэропорту, где в момент бомбардировки находились правительственные силы Башара Асада.

Как пояснил Лавров, в Москве видят готовность США поддержать идею расследовать сообщения о применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб. При этом он добавил, что РФ считает контрпродуктивными попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюцию, нацеленную не на расследование произошедшего в Идлибе, а на обвинение Дамаска.

Днем в среду встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран в особняке МИД РФ длилась около пяти часов. Перед началом переговоров Лавров объявил, что Москве важно понять позицию США, а также реальные намерения американской администрации.

Тиллерсон прибыл в Россию накануне с двухдневным визитом — первым для него в качестве госсекретаря США. Перед поездкой Тиллерсон выдвинул РФ ультиматум и призвал Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. В МИД РФ ответили, что воспринимают слова Тиллерсона не как ультиматум, а как "игру мускулами" в преддверии переговоров.

В Кремле призывы к РФ дистанцироваться от Асада назвали близорукими и абсурдными. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент Сирии является легитимным с точки зрения международного права руководителем страны, а также главнокомандующим армии Сирии, которая сражается с международными террористами, оккупировавшими большую часть территории САР.